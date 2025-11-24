X'in şeffaflık güncellemesi, yurt dışındaki FETÖ'cü hesapları açığa çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, kullanıcı bilgilerinin daha açık görülmesini sağlayan yeni bir şeffaflık güncellemesini devreye aldı. Artık platformda bir hesabın hangi ülkeden ya da kıtadan kullanıldığı doğrudan görüntülenebiliyor.

TÜRKİYE'DEN YAZAR GİBİ GÖRÜNEN FETÖ'CÜLER DEŞİFRE OLDU

Güncellemeyle birlikte platform, hesaplara dair birçok yeni bilgiyi erişime açtı. Kullanıcılar artık:

Hesabın oluşturulma tarihini,

Doğrulama durumunu,

Kullanıcı adının kaç kez değiştirildiğini,

Hangi ülkenin uygulama mağazası üzerinden bağlanıldığını

görebiliyor.

Bu sayede Türkiye'de paylaşım yapan bazı hesapların aslında yurt dışından kullanıldığı ortaya çıktı.

MUHALİF GÖRÜNÜMLÜ HESAPLAR, FETÖ'CÜLERE AİT

Yeni şeffaflık bilgilerine göre:

“Ekrem İmamoğlu News” hesabının konumu Kuzey Amerika,

“Büyükşehir Çalışıyor” adlı hesabın konumu yine Kuzey Amerika olarak görünüyor.

CHP odaklı paylaşımlar yapan “Etkili Haber Yeni Sayfa” hesabının da Kuzey Amerika uygulama mağazası üzerinden bağlandığı ve hesabın üç kez kullanıcı adı değiştirdiği tespit edildi.

ATATÜRKÇÜ MASKESİ ALTINDA PROVOKASYON

Atatürkçü içerikleriyle bilinen “Nursse” adlı kullanıcının son kullanım konumu Irak olarak görünüyor.

Kendini “Muhalif Türk genci” olarak tanıtan “Ultimatom” hesabının son konumu Avrupa.

Bilgiler kısmında konumu “İstanbul” yazan “Şaban Sevinç” adlı hesabın yeni güncellemede son konumu Avrupa olarak yansıyor.

Muhalif paylaşımlarıyla bilinen “Konuş Türkiye” hesabının son konumu ise Hollanda.

HESAPLARIN GÜVENİLİRLİĞİ NETLEŞİYOR

X’in şeffaflık adımı, özellikle siyasi içerik üreten hesapların gerçek konumlarını ortaya çıkararak sosyal medya tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Bu özellik sayesinde kullanıcıların hesapların güvenilirliğini daha kolay değerlendirebileceği belirtiliyor.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI'NIN KONUMU İSRAİL ÇIKTI

Paylaşılan verilerde, ABD İç Güvenlik Bakanlığı hesabının İsrail’den yönetildiği bilgisi dikkat çekti. Verilerin yayılması üzerine kurum hesabı konum bilgisini hızla değiştirdi.

Gündem olan paylaşımların ardından X, kurumlara ait hesaplarda konum bilgisi gösterme özelliğini devre dışı bıraktı.

ARAP DÜŞMANLIĞI YAPAN HESABIN KAYNAĞI BAE ÇIKTI

YouTube’da “Araplar ülkemizi ele geçiriyor” videosuyla gündeme gelen Haluk Tatar’ın X hesabının Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı olduğu belirlendi.