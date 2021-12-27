Xioami 12 Pro'nun kamera detayları belli oldu

Xiaomi'nin 2022'de amiral gemisi olması beklenen Xiaomi 12 modeline ait yeni kamera detayları ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. 28 Aralık'ta tanıtılacak telefona ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Sony'nin IMX 707 kamera sensörünü ilk kullanan telefon olacak Xiaomi 12 Pro’nun, GAN Ağı (Generative adversarial networks) üzerinden çalışacak 32MP ön kamera ile geleceği ortaya çıktı.

Makine öğrenimi ve yapay zeka alanında kullanışlı özellikler sunan GAN ağı, her çekilen resimde kendi kendini eğiterek neredeyse gerçekle farkı olmayan yeni resimler oluşturabilme yeteneğine sahip.

Yeni telefon serisi, ayrıca iPhone 13 ve 13 Pro modellerine kıyasla daha büyük kamera sensörlerine ev sahipliği yapacak.

Serinin ana modeli 1/1.56 inç boyutunda Sony IMX 766 sensör ile gelirken, Pro modeli 1/ 1.28 inç Sony IMX 707 sensörüne sahip olacak.

EN GÜÇLÜ İŞLEMCİDEN GÜÇ ALACAK

Xiaomi 12'yi güçlü yapan bir diğer unsur ise sahip olduğu işlemci. Qualcomm'un 2022'ye damga vuracak en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 1'den güç alacak telefonun, 100W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.