Yakında geliyor! İşte merakla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihi Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan GTA serisinin devam oyunu GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı.

ensonhaber.com

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyunla ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two‘nun CEO’su olan Strauss Zelnick‘e ait olduğu söylenen bir ses kaydı internete sızdırıldı.

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Öte yandan bazı kullanıcılar, söz konusu ses kaydının yapay zeka ile seslendirildiğini söylüyor.

Bu kayıtta yer alan en önemli detay ise, GTA 6'nın çıkış tarihini içeriyor olması. Öyle ki GTA 6'nın Ekim 2023'te duyurulacağı ve bundan tam bir yıl sonra yani Ekim 2024'te piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Rockstar Games, mevcut sızıntı hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek.

GTA 6, tarihin en pahalı eğlence ürünü olabilir

İddiaya göre Rockstar, GTA 6'ya toplamda 2 milyar dolar harcama yaptı. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa oyun, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olarak tarihe geçecek.