Yansıtıcı boyalar kavurucu şehir sıcaklıklarını düşürebilir mi Yansıtıcı boyalar kullanmak, kavurucu şehir sıcaklıklarını düşürmeye yardımcı olabilir. ABD'de bazı bölgelerde kullanılan bu tür boyalar, sıcaklıkları birkaç derece düşürmeyi başardı.

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Yüksek sıcaklıkların ve şehir adalarının neden olduğu sıcak hava dalgalarıyla mücadele etmek için yeni bir çözüm ortaya çıkıyor. Yansıtıcı boyalar ve kaplamalar, şehirlerin sıcaklıklarını düşürmek için kullanılan çevre dostu bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

Günümüzde birçok büyük şehir, artan sıcaklık ve çevresel ısınma ile mücadele ediyor. Bu sorunlar, beton ve asfalt yüzeylerin güneş ışığını emmesi ve geri yansıtmaması nedeniyle daha da kötüleşiyor. Ancak yeni geliştirilen yansıtıcı boyalar, bu sorunları ele almak için umut vadediyor.

Bu kaplamaların kullanılması, asfalt ve beton yüzeylerin sıcaklık artışını azaltabilir ve böylece şehirlerde daha sıcak hava dalgalarının etkilerini hafifletebilir.

Birçok şehir, yansıtıcı boyaları ve kaplamaları geniş ölçekte kullanmaya başlamış durumda. Bu, kentsel sıcaklık adalarının etkilerini azaltmak ve şehirlerin daha sürdürülebilir ve konforlu hale gelmesine yardımcı olacak önemli bir adım olarak görülüyor.

ABD'de sıkça kullanılıyor

ABD'nin dört bir yanındaki şehirler, çatıları, kaldırımları ve diğer yüzeyleri güneşin kavurucu ışınlarından koruyan teknolojilerin yardımıyla bu yazın rekor kıran sıcaklarından kurtuldu .

Bu teknolojilerden bazıları on yılı aşkın bir süredir piyasada ama küresel sıcaklıklar arttıkça daha fazla talep görüyorlar.

Örneğin Washington DC, federal ve şehir yetkililerine göre 2006'da yaklaşık 300 bin metrekareden günümüzde 9 milyon metrekareyi kaplayan 3 bin 200'den fazla yeşil çatı inşa etti.

Kaldırımlar, sokaklar ve pencereler için süper yansıtıcı kaplamalar gibi diğer teknolojiler artık etkili ve yaygın kullanım için yeterince uygun fiyatlı hale geliyor.

Otoyollar ve sanayi bölgesi arasında sıkışıp kalmış yoğun bir konum olan Los Angeles'ın Pacoima Mahallesi, bir basketbol sahasını, yerel parkı ve mahalle sokaklarını yansıtıcı bir kaplamayla boyamak için New Jersey merkezli bir çatı kaplama üreticisi olan GAF ile bir ortaklık kurdu.

Pacoima Beautiful grubunda topluluk organizatörü olan 24 yaşındaki Melanie Paola Torres, "Çok fazla asfalt var ve ağaç gölgelikleri için yatırım eksikliği var. Bir sanayi bölgesinde olduğumuz gerçeği göz önüne alındığında, bu durum kentsel ısı adası etkisine katkıda bulunuyor." dedi.

GAF'ın kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikten sorumlu başkan yardımcısı Jeff Terry'ye göre, yansıtıcı kaplama, aşırı sıcak günlerde yerden 1,8 metre yükseklikteki test alanındaki hava sıcaklıklarını 2 derece ve yüzey sıcaklıklarını 5 derece düşürdü.

Yeşil çatılar ısıyı alttaki binalara nüfuz etmeden önce emer. Süper yansıtıcı kaplamalar, güneşin görünür ışığını ve görünmez kızılötesi ışınımını yüzeylerden uzaklaştırarak yüzeyleri daha serin tutar.

Purdue Üniversitesi'nde geliştirilen ultra beyaz boya, ürün henüz ticari olarak mevcut olmasa da daha fazla koruma vadediyor.

Geliştirilen yeni ultra beyaz boya, çatıları ve diğer yüzeyleri gündüzleri ortam hava sıcaklığından 4 derece daha soğuk, geceleri ise 10 dereceye kadar daha soğuk tutuyor.

İklim değişikliğinin etkilerini araştıran New Jersey merkezli kâr amacı gütmeyen kuruluş Climate Central tarafından yapılan bir analize göre Miami, San Francisco, New York, Chicago ve Seattle ile birlikte kentsel ısı adası etkisine karşı en savunmasız şehirlerden biri.

Analiz, 44 şehirde yaşayan 41 milyon insanın en az 4 derecelik kentsel ısı adası etkisi ile karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı. Dokuz ABD şehrinde en az bir milyon insan, yerel yapılı çevre nedeniyle 4 derece veya daha yüksek kentsel ısıya maruz kaldı.

Sıcakla mücadele etmek için bazı şehirler, yerel inşaatçıları ofis binalarını daha yeşil ve daha serin hale getirmeye ikna etmek için federal paradan ve diğer teşviklerden yararlanıyor.

Yerel yetkililer, ayrıca Florida eyaleti bina yönetmeliğinde 2024'ten itibaren tüm yeni ticari binalarda serin yansıtıcı çatılar gerektiren bir değişiklik teklif etti.