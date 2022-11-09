Yapay kan ilk defa insanlara nakledildi

Yakın zamanda gerçekleştirilen dünyanın ilk yapay kan nakli, başarıyla sonuçlandı.

Hastanelerin bağışlanan kana sürekli ihtiyacı vardır. Günde yaklaşık 30 bin birim, kazazedeleri ve anemi gibi kan rahatsızlıkları olan kişileri tedavi etmek için kullanılır.

Hastaneler, hasta sayıları artınca genellikle kan bulmada sıkıntılar yaşayabilir. Peki ya tipik bir kan bağışını laboratuvarda çoğaltabilir ve daha uzun bir raf ömrü sağlayabilirsek?

İlk defa yapay kan insana nakledildi

Birleşik Krallık'taki Ulusal Sağlık Hizmeti'nde (NHS) görevli bilim insanları, Bristol ve Cambridge üniversitelerinin yardımıyla, bir laboratuvarda üretilen yapay kanı ilk defa insanlara nakletti.

Uzmanlar, dünyada ilk defa gerçekleşen bu naklin, laboratuvarda üretilen kanın vücutta nasıl performans gösterdiğini belirlemeye yönelik devam eden bir çalışmanın parçası olduğunu belirtiyor.

Dünya genelinde çok nadir olan kan grupları olduğu biliniyor. Dolayısıyla projenin nihai amacı bu nadir kan gruplarını üretebilmek.

Gerçekleştirilen yapay kan nakli sonucunda herhangi bir kötü etkiye rastlanmadı. Güvenlik için bu denemelerde son derece küçük, yaklaşık bir veya iki çay kaşığı kadar kan nakli gerçekleştirildi.

Bristol Üniversitesi'nden Profesör Ashley Toye, "Gelecekte mümkün olduğu kadar çok kan yapmak istiyoruz, bu yüzden kafamdaki vizyon, normal bir kan bağışından sürekli olarak kan üreten makinelerle dolu bir oda." dedi.

Denemeler başarılı olursa, kan bankaları ve hastanelerde ihtiyaç duyulan kan eksikliği çok daha az olacak, ancak teknolojinin önemli bir maliyeti var.

Düzenli bağışların toplanması, paketlenmesi ve saklanması yaklaşık 130 euro tutuyor. Ancak bilim insanları, kanın laboratuvar ortamında üretilmesi için çok daha fazla para gerektiğini söylüyor.