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    Yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi

    Avustralya’da bir grup mühendis, yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdiklerini duyurdu.
    • 18.08.2022 - 17:44
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    Yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi

    Son yıllarda teknolojinin oldukça gelişmesi ile birlikte, çok farklı ürünler karşımıza çıkmaya başladı.

    AA'da yer alan habere göre, Avustralya’da bir grup mühendis, yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi.

    Mühendisler, yumuşak robotların ve giyilebilir dış iskeletlerin geleceğine ışık tutacağına inanılan akıllı kumaşı tanıttı.

    Ekip, yapay kasları içeren teknolojinin, kelebek ve çiçek formundaki kumaşlar üzerinde çalıştığı görüntülerini paylaştı. Burada, çiçek ve kelebek formundaki kumaşların esnekliği ve hareket halinde olduğu görülüyor.

    Süper kahraman kostümlerinde kullanılabilir

    Çalışmanın grup lideri Thanh Nho Do, ilerleyen zamanlarda bu teknolojinin "Iron Man ya da Spiderman" gibi çeşitli kostümlerde de kullanılabileceğini ifade etti.

    Do, kullanılan materyallerin oldukça esnek ve insan vücuduna çok uyumlu olduğunu aktardı.

    Akıllı kumaşların programlanabilir olduğu ve suni kas lifleriyle örülmesiyle oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

    Yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi #1

    Yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi #2


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