Yapay zeka, bir sonraki pandemide bizi uyarabilir Bilim insanlarına göre, yeni geliştirilen yapay zeka sistemi EWAD, gelecekteki pandemilerde insanları önceden uyaracak.

ensonhaber.com

Dünya, koronavirüs salgını gibi pandemilerin yol açtığı yıkıcı etkileri hala deneyimlerken, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler gelecekteki tehditlere karşı daha iyi hazırlıklı olma yolunda umut veriyor.

Yapay zeka ve veri analizi, gelecekteki pandemileri erken aşamada tespit etmek ve önlem almak için önemli bir araç haline gelebileceği düşünülen potansiyel çözümler arasında yer alıyor.

Yapay zeka, geniş veri kümelerini hızla analiz edebilme yeteneği sayesinde, potansiyel pandemi tehditlerini erken aşamada belirlemek için kullanılabilir.

Tıbbi kayıtlar, seyahat hareketleri, hava durumu ve sosyal medya verileri gibi çeşitli kaynaklardan gelen verileri işleyerek, salgın hastalık risklerini tahmin etmek ve yönetim önlemlerini hızla planlamak için yapay zekayı kullanabilirler.

Pandemiyi erkenden haber verecek

Bilim insanlarına göre, yeni geliştirilen yapay zeka sistemi EWAD, gelecekteki pandemilerde insanları önceden uyaracak.

ABD'deki Scripps Research ve Northwestern Üniversitesi'nden uzmanların yürüttüğü araştırmaya göre, bu yapay zeka teknolojisi, gelecekteki potansiyel salgınlarda tehlikeli virüs varyantlarının ortaya çıkması hakkında önceden uyarılar sağlayabilir.

Erken uyarı anomali tespiti ( EWAD) isimli yapay zeka, küresel yayılma sırasında virüs varyantlarının genetik dizilerini, frekanslarını ve ölüm oranlarını inceleyebiliyor.

Gerçek koronavirüs verileri ile eğitildi

Gerçek koronavirüs pandemisi verileri üzerinde yapılan titiz testler sayesinde araştırmacılar, EWAD'ın virüs mutasyonlara uğrarken endişe yaratan varyantların (VOC'ler) ortaya çıkışını hassas bir şekilde tahmin edebildiğini söylüyor.

Ayrıca sistem, aşılar ve maske takma gibi halk sağlığı müdahalelerinin virüsün evrimi üzerindeki potansiyel etkisini de değerlendirebiliyor.

EWAD'ın umut verici sonuçları, proaktif hazırlık ve gelecekteki salgınlara müdahale için hayati bir araç olarak hizmet edebileceğini gösteriyor.

Gauss sürecine dayalı uzamsal kovaryans olarak bilinen matematiksel bir yaklaşım kullanan yapay zeka sistemi, mevcut verilerden ve bunların ara bağlantılarından yararlanarak yeni verileri tahmin etme yeteneğine sahip.

Bu teknik, sisteme doğru tahminler yapma ve virüs davranışını ve evrimini anlamak için çok önemli olan değerli tahminleri ortaya çıkarma gücü veriyor.

Bunun dışında, bu sistem bilim insanlarına virüs biyolojisinin temel yönlerini daha derinlemesine inceleme fırsatı sunuyor.

Bu temel bilgileri anlamak, gelişmiş tedavilere ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için daha etkili halk sağlığı önlemlerinin geliştirilmesine yol açabilir.

Sonuç olarak, gelecekteki pandemi tehditlerine karşı daha iyi bir hazırlık sağlamak amacıyla yapay zeka ve veri analizi, önemli ve güçlü araçlar olarak ön plana çıkıyor.

Ancak, bu teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için uluslararası iş birliği, veri paylaşımı ve gizlilik konularının ele alınması gerekebilir.

Yapay zeka destekli pandemi uyarı sistemleri, dünya genelinde sağlık yetkililerine daha hızlı ve kesin veriler sunarak gelecekteki pandemilere daha etkili bir şekilde yanıt verme fırsatı sunabilir.