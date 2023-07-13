Yapay zeka, çalışanları işinden ediyor Hindistan'daki Duukan şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sumit Şah, müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını, yerine yapay zeka kullanacağı için işten çıkardığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi.

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, bazı meslekleri de tehdit etmeye başladı.

Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyecek.

Hinditan'da işten çıkarmalar başladı

Hindistan'daki Duukan şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sumit Şah, müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını, yerine yapay zeka kullanacağı için işten çıkardığını açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkarmanın "zor ama gerekli" olduğunu belirten Şah, yapay zekanın müşterilere insan çalışanlarından 60 kat daha hızlı cevap verdiğini iddia etti.

Şah ayrıca, müşterilere iki dakika içinde cevap veren yapay zekanın, müşteri hizmetleri masraflarını yüzde 85 azalttığını da ekledi.