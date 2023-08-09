Yapay zeka çizdi! Türkiye'den kuraklık manzaraları Küresel sıcaklıklar rekor kırmaya devam ederken, su kaynakları da aynı hızla tükeniyor. Peki Türkiye'deki doğal güzellikler kuraklık sonucunda ne hale gelirdi? Yapay zekaya bu sorunun yanıtını sorduk.

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Dünyanın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutuplarda buzların hızla eridiğini ve dünya genelinde su kaynaklarının azaldığını söylüyor.

Dünyanın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra gelecekte tüm dünya tehdit altında kalabilir.

Sıcaklıklar rekor kırıyor

ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.

Yapay zekanın gözünden Türkiye'de kuraklık

Küresel sıcaklıklar rekor kırmaya devam ederken, Türkiye'deki doğal güzellikler kuraklık sonucunda ne hale gelirdi? Yapay zekaya bu sorunun yanıtını sorduk. İşte yapay zekanın gözünden Türkiye'de kuraklık:

Uzungöl / Trabzon

Galata Kulesi / İstanbul

İstanbul Boğazı

Kız Kulesi / İstanbul

Salda Gölü / Burdur

Abant Gölü / Bolu

Van Gölü