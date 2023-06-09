Yapay zeka güvenliğinin ilk küresel zirvesi İngiltere'de yapılacak

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda yapay zeka teknolojilerine ilgi oldukça arttı. Ancak bu durum, bazı endişeleri de beraberinde getirdi.

İngiltere, bu yıl yapay zeka güvenliği konusundaki ilk büyük küresel zirveye ev sahipliği yapacak.

Sonbahar aylarında düzenlenecek zirvede yapay zekanın riskleri ele alınacak ve uluslararası koordineli eylem yoluyla bunların nasıl azaltılabileceği tartışılacak.

Öte yandan, halihazırda ABD'ye ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile ABD Başkanı Joe Biden da bugün Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra teknoloji konusunu ele alacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Sunak, şu ifadeleri kullandı:

Yapay zeka hayatlarımızı daha iyi hale getirmek için inanılmaz bir potansiyele sahip ancak bunun güvenli ve emniyetli bir şekilde geliştirildiğinden ve kullanıldığından emin olmamız gerekiyor.



Tarih boyunca defalarca paradigma değiştiren yeni teknolojiler icat ettik ve bunları insanlığın iyiliği için kullandık. Yine yapmamız gereken şey bu. Hiçbir ülke bunu tek başına yapamaz.



Bu, küresel bir çaba gerektirecek ancak engin uzmanlığımız ve açık, demokratik bir uluslararası sisteme olan bağlılığımızla İngiltere, müttefiklerimizle birlikte bu yolda öncülük edecektir.