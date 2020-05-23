- En Son Haber
- Teknoloji Haberleri
- Yapay zeka ile geliştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu
Yapay zeka ile geliştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu
Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Çinli teknoloji şirketi Sogou ile geliştirdiği dünyanın ilk 3 boyutlu yapay zeka özelliği olan haber sunucusunu tanıttı.
- Haber Merkezi
- 23.05.2020 - 12:32
Günümüzde artık hemen hemen her alanda kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojisi, haber sunuculuğuna da el atıyor.
Çinli teknoloji şirketi Sogou, yapay zeka destekli Mesleki Avatar teknolojisini kullanarak, 3 boyutlu modelleme ile insanların gerçek hayattaki avatarlarını oluşturmayı başardı.
Bu avatarlar, insan haber spikerlerini taklit ederek doğal bir şekilde haber sunma yeteneğine sahip.
Yapay zekalı ilk 3 boyutlu haber sunucusu - VİDEO
İNSANLARI TAKLİT EDİYOR
Yüz tanıma, animasyon ve transfer öğrenimi gibi yapay zeka teknolojileri sayesinde avatar; insanların yüz ifadelerini, seslerini, davranışlarını hatta dudak hareketlerini bile taklit edebiliyor.
Yapay zeka haber sunucusunun, Çin'in yıllık en büyük yasama toplantıları olan Two Sessions'ı sunması hedefleniyor.
Instagram: @eshteknoloji