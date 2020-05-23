Yapay zeka ile geliştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Çinli teknoloji şirketi Sogou ile geliştirdiği dünyanın ilk 3 boyutlu yapay zeka özelliği olan haber sunucusunu tanıttı.

Günümüzde artık hemen hemen her alanda kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojisi, haber sunuculuğuna da el atıyor.

Çinli teknoloji şirketi Sogou, yapay zeka destekli Mesleki Avatar teknolojisini kullanarak, 3 boyutlu modelleme ile insanların gerçek hayattaki avatarlarını oluşturmayı başardı.

Bu avatarlar, insan haber spikerlerini taklit ederek doğal bir şekilde haber sunma yeteneğine sahip.

İNSANLARI TAKLİT EDİYOR

Yüz tanıma, animasyon ve transfer öğrenimi gibi yapay zeka teknolojileri sayesinde avatar; insanların yüz ifadelerini, seslerini, davranışlarını hatta dudak hareketlerini bile taklit edebiliyor.

Yapay zeka haber sunucusunun, Çin'in yıllık en büyük yasama toplantıları olan Two Sessions'ı sunması hedefleniyor.