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    Yapay zeka ile geliştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu

    Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Çinli teknoloji şirketi Sogou ile geliştirdiği dünyanın ilk 3 boyutlu yapay zeka özelliği olan haber sunucusunu tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2020 - 12:32
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    Yapay zeka ile geliştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu

    Günümüzde artık hemen hemen her alanda kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojisi, haber sunuculuğuna da el atıyor.

    Çinli teknoloji şirketi Sogou, yapay zeka destekli Mesleki Avatar teknolojisini kullanarak, 3 boyutlu modelleme ile insanların gerçek hayattaki avatarlarını oluşturmayı başardı.

    Bu avatarlar, insan haber spikerlerini taklit ederek doğal bir şekilde haber sunma yeteneğine sahip.

    Yapay zekalı ilk 3 boyutlu haber sunucusu - VİDEO

    İNSANLARI TAKLİT EDİYOR

    Yüz tanıma, animasyon ve transfer öğrenimi gibi yapay zeka teknolojileri sayesinde avatar; insanların yüz ifadelerini, seslerini, davranışlarını hatta dudak hareketlerini bile taklit edebiliyor.

    Yapay zeka haber sunucusunun, Çin'in yıllık en büyük yasama toplantıları olan Two Sessions'ı sunması hedefleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

     

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