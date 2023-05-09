Yapay zeka ile yazılan haberler tehlike saçıyor ChatGPT gibi yapay zeka sohbet botlarının yaygınlaşması sahte haberlerin yayılmasına neden oluyor.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Dünyadaki ünlü medya şirketleri, yapay zeka botu ChatGPT'yi haber üretiminde kullanmaya başladı.

Son zamanlarda ise haberlerini yapay zekaya yazdıran sitelerin sayısında büyük artış yaşanıyor.

Newsguard adlı yanlış bilgilendirme karşıtı kuruluş tarafından yürütülen bir araştırmada; siyaset, sağlık, çevre, finans ve teknoloji gibi konularda yapay zeka tarafından üretilen içerikleri yayınlayan 50 “haber sitesi” tespit edildi.

Sahte haberler tehlike saçıyor

ChatGPT gibi yapay zeka sohbet botlarının yaygınlaşması sahte haberlerin yayılmasına neden oluyor.

Örneğin bir haber sitesi, ABD Başkanı Biden’ın "uykusunda huzur içinde öldüğünü" ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in artık Başkan Vekili olduğunu yazdı.

Araştırmacılar, bu web sitelerinin doğru haber vermek yerine tamamen reklamlardan para kazanmaya odaklandığını söylüyor.

Söz konusu sahte haberleri önleyecek hiçbir mekanizmanın bulunmaması, tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.