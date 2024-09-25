Yapay Zeka insan duygularını okumayı öğreniyor Çin'de yapa zeka üzerine çalışmalar gerçekleştiren bir grup araştırmacı, geleneksel psikolojiyi, yüz tanıma ve EEG taraması gibi gelişmiş araçlarla birleştirerek insan duygularını daha iyi ölçmek için yapay zeka teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi

Hayatımızın her yerinde kullanım alanı sunan yapay zeka teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adım atılmaya hazırlanılıyor.

Yapay zekanın kullanım alanının genişletilmesi için birtakım çalışmalar yapan araştırmacılar, insan duygularının daha doğru ölçülmesi için geleneksel teknikleri yenilikçi teknolojilerle harmanlamayı amaçladı.

Karmaşık ve her ve her zaman kolayca tanınabilir bir kalıba indirgenemeyen insani duyguları insan olmayan bir varlığın anlamasını, tanımlamasını ve bunlardan ders çıkarmasını sağlamak için imkansız gibi görünür.

YAPAY ZEKA İNSAN DUYGULARINI OKUYABİLECEK

Ancak, yapay zekanın insanlarda çeşitli duygu durumlarını gözlemlemesi, ölçmesi ve tanıması için eğitilmesine yönelik önemli miktarda çalışma ve araştırma yapılmıştır .

Denenmiş ve doğru psikolojik yöntemlerin yapay zekanın zekası ve eğitilebilirliğiyle birleşmesi, duygu tanıma teknolojisini sağlık ve eğitim gibi alanlarda paha biçilmez hale getirebilir.

East China Normal Üniversitesi’nden araştırmacı Feng Liu ve ekibi, yapay zeka teknolojilerinin duyguları daha doğru ve kapsamlı bir şekilde tanımasını sağlamak amacıyla yeni yaklaşımlar geliştirdi.

DUYGULAR DAHA DETAYLI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK

Liu’ya göre, yapay zekanın yüz ifadeleri tanıma, jest ve mimik analizi, EEG (elektroensefalografi) gibi sinirsel ölçümlerle birleştirilmesi, duygusal durumların daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyor.

Bu çoklu algı kanallarının birleşimi, insan duygularının farklı boyutlarını daha bütünsel bir şekilde ele alarak, daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNACAK

Yapay zekanın duyguları tanıma kapasitesinin gelişmesi, özellikle sağlık ve eğitim alanlarında büyük bir yenilik sunabilir.

Liu’ya göre, yapay zeka, bireylerin duygusal durumlarını analiz ederek onlara özel çözümler sunabilir.

Özellikle mental sağlık hizmetlerinde, yapay zekanın bireylerin duygusal dalgalanmalarını izleyip analiz edebilmesi, kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Bu durum, psikolojik danışmanlık ve terapilerde insan müdahalesine gerek kalmadan duygusal durumların sürekli olarak izlenmesini ve değerlendirilmesini mümkün kılabilir.

KİŞİYE UYGUN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Eğitim alanında ise, yapay zeka tabanlı duygusal analizler, öğrencilerin duygusal tepkilerini izleyerek onlara daha uygun öğretim yöntemleri sunabilir.

Öğrencilerin derse olan ilgileri, stres seviyeleri ya da öğrenme hızları gibi faktörler, yapay zeka sayesinde anlık olarak izlenebilir ve buna göre eğitimin şekillendirilmesi sağlanabilir.

KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE EĞİTİLMESİ GEREKİYOR

Yapay zekanın duyguları tanıma kapasitesini artırmanın getirdiği avantajların yanı sıra, bu teknolojilerin güvenlik, mahremiyet ve kültürel uyum konularında ciddi sorumluluklar getirdiği de göz ardı edilemez.

Duygusal verilerin hassasiyeti, bu tür verilerin nasıl saklanacağı ve kullanılacağı konusunda katı güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kılıyor.

Ayrıca yapay zekanın, farklı kültürel ve sosyal bağlamlarda duygusal ifadeleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesi için kapsamlı bir şekilde eğitilmesi gerekiyor.

KÜLTÜREL HASSASİYET GELİŞTİRMESİ KRİTİK BİR ÖNEM TAŞIYOR

Kültürel farklılıklar, jestlerin, yüz ifadelerinin ve diğer duygusal tepkilerin farklı anlamlar taşımasına neden olabilir; bu yüzden yapay zekanın kültürel hassasiyet geliştirmesi, gelecekteki başarısı için kritik bir önem taşıyor.

Bu bağlamda, Feng Liu’nun araştırması, yapay zekanın duyguları tanıma ve anlamlandırma kapasitesinin artırılması için disiplinler arası iş birliğinin önemini vurguluyor.

Psikoloji, nöroloji, bilgisayar bilimi ve yapay zeka alanlarındaki uzmanların birlikte çalışarak daha güvenilir ve doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayabileceklerini belirten Liu, bu iş birliğinin teknolojinin topluma en faydalı şekilde entegre edilmesine olanak tanıyacağını ifade ediyor.

BAŞARILI BİR GELECEĞİN ANAHTARI OLABİLİR

Sonuç olarak, yapay zekanın duyguları tanıma kapasitesi, zihinsel sağlık izlemeleri, kişiselleştirilmiş eğitim ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda büyük yenilikler getirme potansiyeline sahip.

Ancak bu teknolojilerin sorumlu ve etik bir şekilde kullanılması, mahremiyetin korunması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi, başarılı bir geleceğin anahtarları olacak.