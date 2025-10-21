Yapay zeka, insanlardan bin kat fazla veri üretecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Phison Electronics Üst Yöneticisi (CEO) Datuk Pua Khein-Seng, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde geçen hafta düzenlenen GITEX Global’de, depolama teknolojilerinin yapay zeka sistemlerindeki rolüne dikkat çekti.

TEK ÇİPLİ USB'DEN NAND BELLEĞE UZANAN YOLCULUK

2001’de tek çipli USB bellekle ilk “pen drive”ı geliştirdiğini ve 2002’den itibaren popüler hale geldiğini anlatan Khein-Seng, üretimi USB’den hafıza kartlarına taşıdıklarını söyledi.

Khein-Seng, günümüzde bilgisayarlar ve birçok cihaz için NAND flash bellek başta olmak üzere depolama çözümleri sunduklarını ifade etti:

“Depolama teknolojilerini yapay zekaya entegre ederek sunucu maliyetlerini mümkün olduğunca uygun hale getiriyoruz.”

YAPAY ZEKA, VERİ ÜRETİMİNDE İNSANLARI KATLAR

Khein-Seng, geçmişte verilerin insanlar tarafından üretildiğini, gelecekte ise yapay zekanın veriyi insanlardan 1000 kat fazla üreteceğini belirtti:

“Önümüzdeki yıllarda depolama teknolojilerinde ciddi bir arz sıkıntısı yaşanacak.”

Depolama alanının yapay zekada asıl kısıtlayıcı faktör olduğunu vurgulayan Khein-Seng, GPU ve DRAM kullanımının maliyetleri yükselttiğini söyledi:

“GPU kartlarını sınırlı kullanıyoruz çünkü esas maliyet, bellek alanını depolayabilmekten kaynaklanıyor. Adaptif katmanlı çözümlerle bellek alanını sınırsız şekilde genişletebiliyoruz.”

DEPOLAMA, GELECEĞİN YAPAY ZEKA SİSTEMLERİNDE KİLİT ROL OYNAYACAK

Khein-Seng, DRAM’in şu anda ciddi bir arz sıkıntısı içinde olduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu durumun süreceğini belirtti:

“Depolama, gelecekteki yapay zeka sistemlerinde kilit rol oynayacak.”

BULUT YAPAY ZEKA VE KÜRESEL LİDERLİK

Khein-Seng, kullanıcıların yüzde 99’unun yapay zekayı bulut sistemleri üzerinden kullandığını söyledi. ABD ve Çin’in bulut yapay zekada lider olduğunu vurgulayan CEO, diğer ülkelerin bu alanda yeterli kapasiteye sahip olmadığını belirtti:

“Her ülke, vatandaşlarının kendi yerel yapay zekalarını geliştirmek isteyecektir. Ancak maliyetler çok yüksek ve yetenek açığı büyük.”

FLASH BELLEK İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK MÜMKÜN

Phison olarak yapay zeka altyapısını flash bellek kullanarak kurduklarını söyleyen Khein-Seng, bu sayede GPU maliyetini düşürüp sistemleri daha uygun hâle getirdiklerini ifade etti:

“GPU’ya daha az harcayarak biraz daha yavaş performansla da olsa işlem yapılabiliyor. Açık kaynakları özelleştirecek çok sayıda yapay zeka mühendisine ihtiyaç var.”

TAYVAN VE DEPOLAMA LİDERLİĞİ

Yapay zeka donanımında Tayvan’ın lider olduğunu belirten Khein-Seng, yazılım alanında ise geride kaldığını söyledi.

Depolama teknolojilerinde lider ülkelerin ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin olduğunu, Tayvan’ın kendi depolama çözümleriyle dünyada 5. ülke konumuna geldiğini kaydetti.