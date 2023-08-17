Yapay zeka işinizi elinizden alacak mı? Çok sayıda iş fırsatı gelebilir Her ne kadar yapay zekanın bazı işleri ortadan kaldıracağı söylense de bu teknoloji aynı zamanda binlerce yeni iş fırsatı da doğuracak.

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Günümüzde yapay zeka teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve yaygınlaşması, iş dünyasında büyük bir dönüşüm endişesine neden oluyor.

Uzmanlar, yapay zekanın bazı işleri otomatikleştirebileceğini ve bu durumun iş piyasasında değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor.

Otomasyon ve yapay zeka, tekrarlayan ve rutin görevleri insan elinden alarak daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilir.

Özellikle veri analizi, müşteri hizmetleri ve belirli üretim işlemleri gibi alanlarda yapay zeka uygulamaları iş süreçlerini optimize edebilir. Ancak, bu durum, bazı işlerin gelecekte ortadan kalkabileceği anlamına gelmez.

Yapay zeka şu anda ne tür istihdam oluşturuyor

En görünür ve bariz yeni roller, yapay zeka modelleri oluşturmaya veya bunları belirli amaçlara uyarlamaya yardımcı olacak kodlama ve geliştirme becerilerine sahip kişiler içindir.

Yapay zeka modelleri oluşturma konusunda uzmanlaşan rollere oldukça yüksek maaşlar ödeniyor.

Yapay zeka devrimine adım atan çok farklı şirketler var. Örneğin Netflix'in "makine öğrenimi platformu" için bir ürün yöneticisi arıyor, üstelik yıllık 300 bin ila 900 bin dolar arası bir maaşla.

Gelecekte daha fazla şirket yapay zeka pazarına girdikçe, istihdam sayılarının da artması bekleniyor.

Yapay zeka hangi meslekleri etkilemeyecek

Yapay zeka, pek çok mesleği etkileyebilir ve iş süreçlerini optimize etmek için birçok fırsat sunabilir. Ancak, bazı meslekler daha az etkilenebilir.

Bu tür meslekler genellikle insan dokunuşu, yaratıcılık, empati veya karmaşık insan-makine etkileşimi gerektiren alanlara odaklanır.

Örneğin aanatçılar, yazarlar, müzisyenler ve tasarımcılar gibi yaratıcı meslekler, insanın duygusal ve yaratıcı kapasitesini gerektirir. Yapay zeka, belirli kalıpları takip edebilir, ancak özgün ve duygusal eserler üretme yeteneği hala insanlara aittir.

İnsanlar arasındaki duygusal bağlantıları anlamak, empati kurmak ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmak gibi yetenekler gerektiren terapistler ve danışmanlar, insan-makine etkileşiminin yerine geçmesi zor alanlardandır.

Tıbbi teşhis, hastalarla ilişki kurma, tedavi planlaması ve hastalık yönetimi gibi sağlık hizmetleri alanları, insan dokunuşunu ve tıbbi uzmanlığı gerektirir. Yapay zeka, teşhis ve tedaviye yardımcı olabilir, ancak hastaların duygusal ihtiyaçlarını ve bireysel durumlarını anlama konusunda insanların rolü büyük.

Bunun yanı sıra, bilimsel araştırma ve keşifler, insan zekasının yaratıcılığını ve analitik yeteneklerini gerektirir. Yapay zeka araştırma süreçlerine yardımcı olabilir, ancak teorik düşünme, hipotez geliştirme ve verileri yorumlama gibi alanlarda insanlar hala önemli bir rol oynar.