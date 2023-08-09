Yapay zeka, klavyedeki tuş sesinden şifreleri çalabiliyor Bilgisayar korsanları, insanların şifrelerini tuşlarken klavyelerini dinleyerek yüzde 90'ın üzerinde doğrulukla tahminde bulunan yapay zeka geliştirdi.

ensonhaber.com

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, yapay zeka (YZ) alanındaki gelişmeler hem olumlu hem de olumsuz etkiler doğuruyor.

Yapay zeka, iş süreçlerini otomatikleştirme, veri analizi ve öngörü yetenekleri gibi birçok alanda büyük potansiyele sahip olmasının yanı sıra, siber korsanlar için de yeni fırsat kapıları açıyor.

Siber korsanlar, yapay zekayı kullanarak saldırılarını daha sofistike hale getiriyor, savunma sistemlerini aşma yeteneklerini artırıyor ve daha fazla zarar verme potansiyeli taşıyor.

Geleneksel siber saldırı yöntemleri, genellikle belirli bir kalıba dayanıyor ve savunma mekanizmaları tarafından tespit edilebiliyordu. Ancak, yapay zeka sayesinde, saldırılar daha karmaşık ve özelleştirilmiş hale geliyor.

Tuş sesinden şifre tahmin ediyor

Bilgisayar korsanları, insanların şifrelerini tuşlarken klavyelerini dinleyerek yüzde 90'ın üzerinde doğrulukla tahminde bulunan yapay zeka geliştirdi.

Bilim insanları yapay zeka, mikrofon ve görüntülü görüşme üçlüsünü kullanan bu yeni tekniğin klavyeler için her zamankinden daha büyük bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

Yapılan araştırmaya göre, siber saldırı, klavyedeki farklı tuşların ses profilini öğrenmek ve tanımak için yapay zeka kullanarak çalışıyor.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nden Joshua Harrison'ın da aralarında bulunduğu araştırmacılar, bir Apple MacBook Pro'daki tuş vuruşlarını dinleyen akıllı telefona entegre bir mikrofon kullanarak, tam tuşları yüzde 95 doğrulukla yeniden kullandılar.

Bilim insanları ayrıca bir Zoom görüşmesi sırasında, bir toplantı sırasında dizüstü bilgisayarın mikrofonunu kullanarak tuş vuruşlarını kaydederek yapay zeka sisteminin doğruluğunu test etti.

Doğruluk payı çok yüksek

Yapay zeka modelinin tuş vuruşlarını yeniden üretmede yüzde 93 oranında doğru olduğu ve Skype kullanılarak yapılan başka bir testte modelin yaklaşık yüzde 92 oranında doğru olduğu görüldü.

Araştırmacılar yeni siber saldırı yönteminin, klavyelerin akustik menzilindeki mikrofon sayısında son on yılda kaydedilen ilerlemeler sayesinde kolaylaştığını belirtiyor.

Model, kullanıcıların klavyelerindeki tuşlara basarken kullandıkları ses, yoğunluk ve her bir tuş vuruşunun zamanı da dahil olmak üzere benzersiz kalıpları tanıyarak çalışıyor.

Araştırmada bilim insanları yapay zeka, mikrofon ve görüntülü görüşme üçlüsünü kullanan bu yeni tekniğin klavyeler için her zamankinden daha büyük bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuyor.