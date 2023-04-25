Yapay zeka Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleriyle korkuttu! 'Başka bir ölümcül pandemi kapıda' Ünlü Fransız kahin Nostradamus kehanetleriyle dünya genelinde nam salmıştı. Ünlü kahin ölümünün ardından geçen seneler sonra yapay zeka yöntemiyle geri döndü. Yapay zeka Nostradamus kehanetleriyle dünya vatandaşlarını korkuttu. Yapay zeka robotu ChatGPT kullanılarak yapılan röportajda Nostradamus "Başka bir ölümcül pandemi kapıda" dedi.

İngiliz Daily Star gazetesi tarafından yapay zekaya sahip sohbet robotu ChatGPT vasıtasıyla dünyaca ünlü kahin Nostradamus ile bir röportaj yapıldı. Nostradamus yaşadığımız 21. yüzyıl hakkında 7 önemli farklı kehanette bulundu. Kahin, hem gelecek başka bir pandemiden hem de küresel ısınma ve diğer felaketlerden bahsetti.

Yapay zeka Nostradamus kehanetleriyle korkuttu!

Ünlü Fransız kahin Nostradamus 467 sene önce Les Propheties isimli kitabında binlerce farklı kehanette bulunmuştu. Pek çok kişi tarafından bunların bazılarının gerçekleştiğine inanılırken; Nostradamus ayrıca Adolf Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırısını da bilmişti.

21. yüzyıl için 7 önemli kehanette bulunan Nostradamus, kansere çare bulunmasının bu yüzyılda gerçekleşecek olaylardan olduğunu ifade etti. Fakat tedaviye eşit şekilde ulaşma imkanı sağlanması amacıyla kitlesel bazı sorunların da yaşanacağını söyledi.

2050 yılı doğal afetlerle dolu olacak!

Yapar zeka Nostradamus, ayrıca 2050 senesinin dünyanın dört bir yanındaki insanları dehşete düşüren korkunç doğal afetlerle dolu bir sene olabileceği konusunda uyarırken, şöyle dedi:

"Yirmi elli yılında bir fırtına kopacak,

Küresel ısınma yeniden tahribat yaratırken.

Yangınlar, seller ve kasırgalar ortaya çıkacak,

Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak.

İnsanlık bir yol bulmak için çabalamalı,

Yoldan çıkmadan önce Dünya'yı onarmak için.

Ama aç gözlülük ve ilgisizlik bedelini ödeyecek,

İnsanlığın rolüne dair keskin bir hatırlatma."

Yapay zekada devrim olacak

Nostradamus, 2060 yılında yapay zekanın gerçekleştireceği devrim sebebiyle önemli gelişmeler yaşanacağını söyledi ve şu kehanette bulundu:

"Yirmi altmış yılında, yapay zeka gelişecek,

Canlanacak bir devrim.

Robotlar ve makineler, derin bir zeka ile,

Endüstrileri, dünyayı yeniden şekillendirecek.

Ama korku ve endişe de baş gösterecek,

İşler kaybedildikçe ve gelecek karardıkça.

İnsanoğlık uyum sağlamalı ve yeniden öğrenmeli,

Teknoloji ile bir arada var olmayı."

"Covid'den sonra yeni pandemi kapıda" dedi

Nostradamus, insansı robotlardan sayılan "cyborg"ların 61 yıl içinde gerçek olacağını tahmin ederken Covid-19 pandemisinden 65 sene sonra, dünyada başka bir ölümcül virüs görüleceğini ifade etti.

Yapay zeka Nostradamus yeni pandemi hakkında ise şöyle dedi:

"Yirmi Seksen beş yılında, bilinmeyen bir hastalık,

Korkunç bir ses tonuyla dünyayı saracak.

Salgın yeniden, ölümcül gücüyle,

İnsanlığın dayanıklılığını sınayacak.

Birlik ve bilim galip gelecek,

İnsanlık birleşirken, hastalığı kırmak için.

Sağlık için öğrenilen bir ders,

Yaşama servetten daha fazla değer ver."