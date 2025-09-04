Yapay zeka, problem çözmede insanlardan daha iyi performans gösteriyor

Yapay zekâ sistemlerinin yetenekleri hakkındaki tartışmalar devam ederken, Google DeepMind'ın baş bilim insanı Jeff Dean'den dikkat çekici bir iddia geldi.

Dean, mevcut yapay zekâ modellerinin fiziksel efor gerektirmeyen çoğu işte "ortalama bir insandan daha iyi" olduğunu öne sürdü.

"ÇOĞU KONUDA OLDUKÇA MAKUL"

Moonshot Podcast'ine konuk olan Dean, "Biliyorsunuz, bugün sahip olduğumuz modellerin bazıları aslında çoğu konuda oldukça makul." dedi.

Ancak Dean, bu modellerin daha önce hiç yapmadıkları rastgele bir görevi yerine getirme konusunda insanlar kadar iyi olmadığını da ekledi.

AGI TARTIŞMASINDAN KAÇINIYOR

Jeff Dean, yapay genel zekâ (AGI) terimi için henüz kesin bir tanım bulunmaması nedeniyle bu tartışmalardan kaçındığını belirtti.

Buna karşılık, patronu ve Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis'in ise AGI'nin önümüzdeki beş ila on yıl içinde gerçekleşeceği konusunda daha iyimser olduğu biliniyor.