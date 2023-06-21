Yapay zeka, şimdi de erken doğumları tahmin ediyor Yeni bir araştırma, yapay zekanın, erken doğumları, hamileliğin 31. haftasında tahmin edebileceğini ortaya koydu.

AA

ABD'nin Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, yapay zekanın derin öğrenme modelini kullanarak, hamile 156 kadının, rahmindeki elektrik dalgalanmaları inceleme altına aldı.

Araştırmacılar, gebe kadınların yaşlarına, ağırlıklarına, yağ oranlarına ve hamileliğin üç aylık dönemine ilişkin verileri birleştirdi. Ardından bu veriler, yapay zekanın derin öğrenme modeline aktarıldı.

Yapay zeka, erken doğumu tahmin etti

Yapay zekanın derin öğrenme modelinin, çalışmaya katılan kadınlardan yüzde 19'unda erken doğum tahmini yaptığını vurgulayan araştırmacılar, kadınlar gebeliğin 37. haftasına geldiklerinde, yapay zekanın tahmininin doğru çıktığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı bir rapora göre, 2020'de dünyada 13,4 milyon erken doğum gerçekleşti. Bunlardan yaklaşık 1 milyonu ölümle sonuçlandı.

Bu da her 2 saniyede bir bebeğin erken doğduğunu ve her 40 saniyede bu bebeklerden birinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.