Yapay zeka tarayıcısı Comet, Android telefonlara geldi

Perplexity, yapay zeka destekli web tarayıcısı Comet'i Android ekosistemine getirerek Google'ın hakim olduğu pazarda iddialı bir adım attı.

Temmuz ayında masaüstü sürümüyle büyük beğeni toplayan tarayıcı, şimdi temel yeteneklerini mobil cihazlara taşıyor.

COMET NELER SUNUYPR

Yeni mobil uygulama, masaüstü sürümünün popüler özellikleri olan Comet Asistanı ve Ses Modu'nu akıllı telefon kullanıcılarına sunuyor.

Ayrıca Android sürümünde, açık sekmelerin içeriğini analiz eden yapay zeka destekli "akıllı özetleme" aracı ve yerleşik bir reklam engelleyici bulunuyor.

Şirket, önümüzdeki haftalarda uygulamaya siteler arası aramalar için bir konuşma aracı ve tam donanımlı bir parola yöneticisi eklemeyi planlıyor.

GOOGLE HAKİMİYETİNE MEYDAN OKUYOR

Perplexity, bu hamlesiyle Google'ın tarama ve arama alanındaki pazar liderliğine doğrudan meydan okumayı hedefliyor. Şirket, Comet tarayıcısını yakın zamanda iOS cihazlara da getirecek.