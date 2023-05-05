Yapay zeka tehlikesi! Beyaz Saray'da toplantı düzenlendi Google, Microsoft, OpenAI ve Anthropic CEO'ları, önemli yapay zekayı (AI) görüşmek üzere Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve üst düzey yönetim yetkilileri ile bir araya geldi.

ensonhaber.com

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, yapay zeka pazarına olan ilgiyi artırdı.

Hükümetler ise yapay zeka hakkında çeşitli toplantılar yaparak risklere karşı önlem almaya çalışıyor.

Google, Microsoft, OpenAI ve Anthropic CEO'ları, önemli yapay zekayı (AI) görüşmek üzere Beyaz Saray'daki toplantıya çağrıldı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve üst düzey yönetim yetkilileri, şirketlerin CEO'larıyla bir araya geldi.

Joe Biden isteklerini söyledi

Kısa da olsa toplantıda yer alan ABD Başkanı Joe Biden, teknoloji devlerinden "halkı koruyacak" adımlar atmalarını istedi ve şu ifadeleri kullandı:

Yaptığınız şey muazzam bir potansiyelin yanı sıra muazzam bir tehlike içeriyor. Umarım ilerlemenin yanı sıra toplumu korumak için en çok neye ihtiyacımız olduğumuz konusunda bilgilendirirsiniz.

Nisan ayında Biden, yapay zekanın tehlikeli olup olmadığının henüz görülmediğini, ancak teknoloji şirketlerinin ürünlerinin güvenli olmasını sağlama sorumluluğu olduğunun altını çizmişti.