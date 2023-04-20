İHA

Teknoloji, her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Yapay zekalar artık haber de sunmaya başladı.

Günün önemli gelişmelerini aktarıyor

Dünyada son gelişmeler ışığında geliştirilen teknolojisi, sunuculuk alanında da karşımıza çıktı.

Türkiye’de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide, spiker son gelişmeleri ve günün önemli haberlerini takipçilerine aktarıyor.

Türkçe konuşuyor

Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan ‘Alexa’ hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor.

Türkçe konuşan haber spikeri Alexa, Türkiye’deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yapıyor.

‘Yapay zeka’ Türkiye’de haber sunmaya başladı

Her haber için farklı kıyafet

Alexa’nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği dikkatlerden kaçmıyor.

Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.

‘Yapay zeka’ Türkiye’de haber sunmaya başladı