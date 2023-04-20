‘Yapay zeka’ Türkiye’de haber sunmaya başladı Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robot sunucular, Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen ‘robot sunucu’ gündeme ilişkin son bilgileri takipçilerine aktarıyor.

İHA

Teknoloji, her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Yapay zekalar artık haber de sunmaya başladı.

Günün önemli gelişmelerini aktarıyor

Dünyada son gelişmeler ışığında geliştirilen yapay zeka teknolojisi, sunuculuk alanında da karşımıza çıktı.

Türkiye’de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide, spiker son gelişmeleri ve günün önemli haberlerini takipçilerine aktarıyor.

Türkçe konuşuyor

Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan ‘Alexa’ hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor.

Türkçe konuşan haber spikeri Alexa, Türkiye’deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yapıyor.

Her haber için farklı kıyafet

Alexa’nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği dikkatlerden kaçmıyor.

Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.