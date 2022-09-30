Yapay zekadan zarar gören tazminat alacak

Avrupa Birliği'nde (AB), yapay zekâ temelli cihaz üreten firmalara yeni sorumluluklar yükleyen düzenlemeler gündeme geldi.

Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

Dünya çapındaki tüm büyük ölçekli şirketlerin başvurduğu yapay zeka teknolojisi; teknolojik ilerleme, üretim ve uygulama gibi alanlarda karşımıza çıkıyor.

AB'den yapay zeka önlemi

AB Komisyonu, yapay zekâ, insansız hava araçları ve akıllı ev aletleri gibi modern teknolojik ürün üreticilerine yeni sorumluluklar getirecek yönetmelik tekliflerini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre üreticiler, güvenli olmayan ürünlerinin neden olduğu hasarları ve zararları tazmin etmek zorunda olacak. Robotlar, dronlar veya akıllı ev sistemleri üretenler de bu kapsama dahil edilecek.

Zarara uğrayanlara tazminat

İthal edilen ve güvenli olmayan ürünler nedeniyle zarara uğrayan tüketiciler, ithalatçı firma veya üreticinin AB'deki temsilciliğinden tazminat talep edebilecek.

Yapay zekâ gibi karmaşık konulardaki hukuki süreçlerde mağdurların ispat zorunluluğu hafifletilecek.

Böylece yapay zekâ destekli dronE, robot veya otomatik işe alma algoritmaları gibi yazılımlar nedeniyle zarar görüldüğünde tazminat davası açılması daha kolay hale gelecek.

Yönetmelik tekliflerinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.