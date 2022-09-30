Petrol
88.47
1.48%
Euro
18.2656
0.60%
Dolar
18.5473
0.22%
Altın
997.12
0.93%
Borsa
3159
0.00%
Bitcoin
364.532
0.81%
BTXN Coin
11.40
5.84%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Yapay zekadan zarar gören tazminat alacak

    Avrupa Birliği'nde (AB), yapay zekâ temelli cihaz üreten firmalara yeni sorumluluklar yükleyen düzenlemeler gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yapay zekadan zarar gören tazminat alacak

    Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

    Dünya çapındaki tüm büyük ölçekli şirketlerin başvurduğu yapay zeka teknolojisi; teknolojik ilerleme, üretim ve uygulama gibi alanlarda karşımıza çıkıyor.

    AB'den yapay zeka önlemi

    AB Komisyonu, yapay zekâ, insansız hava araçları ve akıllı ev aletleri gibi modern teknolojik ürün üreticilerine yeni sorumluluklar getirecek yönetmelik tekliflerini açıkladı.

    AA'da yer alan habere göre üreticiler, güvenli olmayan ürünlerinin neden olduğu hasarları ve zararları tazmin etmek zorunda olacak. Robotlar, dronlar veya akıllı ev sistemleri üretenler de bu kapsama dahil edilecek.

    yapay zeka

    Zarara uğrayanlara tazminat

    İthal edilen ve güvenli olmayan ürünler nedeniyle zarara uğrayan tüketiciler, ithalatçı firma veya üreticinin AB'deki temsilciliğinden tazminat talep edebilecek.

    Yapay zekâ gibi karmaşık konulardaki hukuki süreçlerde mağdurların ispat zorunluluğu hafifletilecek.

    Böylece yapay zekâ destekli dronE, robot veya otomatik işe alma algoritmaları gibi yazılımlar nedeniyle zarar görüldüğünde tazminat davası açılması daha kolay hale gelecek.

    Yönetmelik tekliflerinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.


    Pendik'te makas atan magandalar kayda alındı
    3. Sayfa

    Pendik'te makas atan magandalar kayda alındı

    'Sarallar' örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı
    3. Sayfa

    'Sarallar' örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir