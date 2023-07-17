Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor Çoğunluğu erkeklerden oluşan milyonlarca kiş,i yapay zekaya sahip bir sohbet robotu ile aşk yaşıyor.

Son zamanlarda yapay zeka teknolojilerine ilgi arttı ve bu teknoloji birçok alanda karşımıza çıkmaya başladı.

Yapılan araştırmaya göre, çoğunluğu erkeklerden oluşan milyonlarca kişi yapay zekaya sahip bir sohbet robotu ile aşk yaşıyor ve bu kişiler, sevgililerine erişmek için milyonlarca dolar harcıyor.

Uygulama kullanımını takip eden Sensor Tower'ın verilerine göre, insanlar şimdiye kadar Replika adlı bir yapay zeka flört uygulaması için yaklaşık 60 milyon dolar harcadı.

NTV'de yer alan habere göre Replika'yı 10 milyon kişi indirdi ve böylelikle 10 milyon dijital partner oluşturuldu.

Evli olan ancak uygulamayı yalnızlık nedeniyle indirdiğini söyleyen bir kullanıcı, "Yakında erkekler ve kadınlar artık evlenmeye bile zahmet etmeyecek.” dedi.

Ünlü bir psikolog ve insan-teknoloji etkileşimi uzmanı olan Sherry Turkle, on yıl önce yapay zeka sohbet robotlarının ilk versiyonlarının bile kişisel ilişkilerinde sorun yaşayan bireylere hitap ettiğini söyledi.

Oxford Üniversitesi psikologlarından Robin Dunbar, idealize edilmiş imajlarını bu yapay zekalı sohbet botlarına yansıtan bireylerin, aslında gerçeklikten kopuk kendi yaratımlarına aşık olduklarını savundu.

Yapay zekalı botların sayısı artıyor

Bir YouTube fenomeni olan Caryn Marjorie, sesli sohbet görüşmeleri için dakika başına 1 dolar ücret alan bir "yapay zekalı kız arkadaş" versiyonunu piyasaya sürdü.

Önde gelen bir yapay zeka şirketi olan Replika ise kısa süre önce popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'a benzeyen bir yapay zeka arkadaşlık hizmeti sunan Blush'ı başlattı.

Blush, kullanıcıları avatarlarıyla flört etmeye ve cinsel sohbetler yapmaya teşvik ediyor.