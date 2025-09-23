Yapay zekanın yükselişi yeni siber tehditler ortaya çıkarıyor

Siber güvenlik uzmanlarına göre, üretken yapay zekanın yükselişi, siber tehditlerde yeni ve tehlikeli bir dönem başlatıyor.

Bilgisayar korsanları artık YZ araçlarını kullanıcılara karşı bir silah olarak kullanarak siber güvenlik savunmaları için büyük bir zorluk teşkil ediyor.

YZ DESTEKLİ TEDARİK ZİNCİRİ VE FİDYE YAZILIMI SALDIRILARI

Ağustos ayında, yapay zeka manipülasyonu kullanılarak bir tedarik zinciri saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırganlar, yüz binlerce kullanıcının bilmeden indirdiği zehirli programlarla hesap şifrelerini ve kripto para cüzdanlarını ele geçirdi.

Ayrıca Anthropic şirketi, bir saldırganın savunmasız sistemleri bulmak, saldırmak, verileri değerlendirmek ve hatta fidye talep etmek için tamamen yapay zeka kullandığı bir fidye yazılımı kampanyası keşfettiğini açıkladı.

SIFIR GÜN AÇIKLARINI KEŞFEDEN YAPAY ZEKA

Gelişmiş yapay zeka programları, daha önce keşfedilmemiş güvenlik açıklarını veya "sıfır gün"leri (0-day) bulmak için de kullanılıyor.

Pentagon'un düzenlediği bir yarışmada, otonom siber sistemler 54 milyon satır kodda 18 yeni sıfır gün açığı tespit etti.

Uzmanlar, bu tür yeteneklerin dünya çapında kötü niyetli kişiler tarafından da geliştirildiği ve bu açıkların istismar edilmesi için kullanılabileceği konusunda uyarıyor.

Ayrıca, yapay zeka tarafından yazılan kodların insan programcılara göre daha fazla güvenlik açığı oluşturma eğiliminde olduğu da belirtiliyor.