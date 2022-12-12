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- Yapay zekaya sorduk: Teknoloji milyarderleri çocukken nasıl görünüyordu
Yapay zekaya sorduk: Teknoloji milyarderleri çocukken nasıl görünüyordu
Stable Diffusion isimli yapay zeka yazılımına, ünlü teknoloji milyarderlerinin çocukluk fotoğraflarını çizdirdik.
- Haber Merkezi
- 12.12.2022 - 09:57
- Güncelleme : 12.12.2022 - 11:07
Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp, günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.
Dünya çapındaki tüm büyük ölçekli şirketlerin başvurduğu yapay zeka teknolojisi; teknolojik ilerleme, üretim ve uygulama gibi alanlarda karşımıza çıkıyor.
Son aylarda ise metinden görsel oluşturan yapay zekalar oldukça popüler hale geldi. Bu yazılımlardan biri de Stable Diffusion.
Teknoloji milyarderlerinin çocukluk halleri
Stable Diffusion yapay zeka yazılımını kullanarak, ünlü teknoloji milyarderlerini çocukluk hallerine döndürdük. Ortaya nasıl sonuçlar çıktı, gelin hep birlikte bakalım.
Elon Musk
Bill Gates
Tim Cook
Mark Zuckerberg