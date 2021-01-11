Yapay zekayla çalışan elektrikli bisiklet şortu

İngiltere'de, elektrik akımıyla performansı artırmayı sağlayan yapay zeka destekli bisiklet şortu geliştirildi.

Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda kullanılıyor.

Southampton Üniversitesi'nde sinirbilim alanında doktora yapan Devon Lewis'in geliştirdiği şortlara yerleştirilen elektrik sensörleri, yapay zeka teknolojisi yardımıyla bisikleti kullanan kişinin kaslarına akım gönderiyor.

Üniversitenin Future Worlds isimli fonlama programından destek alan 27 yaşındaki Lewis, Inpulse adlı girişimiyle spor alanında yapay zekanın kullanımını geliştirmeyi amaçlıyor.

Şorta yerleştirilen sensörler, bisikletçinin kas hareketlerini takip ederek hangi noktalarda yorulma ve enerji kaybı olduğunu tespit ediyor. Sonrasında bu bilgiler yapay zekanın kontrolündeki yazılıma gönderiliyor.

Verileri alan yazılım, bu kas gruplarını yeniden canlandırmak için şortun kumaşına yerleştirilmiş kablo ağı üzerinden gerekli miktarda elektrik akımı gönderiyor.

Lewis, bisikletçiler için herhangi bir elektrik çarpmasının sözkonusu olmadığını belirterek, ilk giyen kullanıcıların hemen alışacağını sözlerine ekliyor.

