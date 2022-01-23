Yaprak dökümü: Twitter'ın iki güvenlik ekibi lideri şirketten ayrıldı

Twitter, güvenlik şefinin artık şirkette olmadığını ve bilgi güvenliği şefinin önümüzdeki haftalarda ayrılacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, 2020 yılında oldukça büyük bir siber saldırı yaşamıştı.

Aralarında Elon Musk, Bill Gates, Apple, Jeff Bezos, Uber ve Kanye West gibi hesapların da bulunduğu pek çok Twitter hesabı ele geçirilerek, kullanıcılardan bitcoin istenmişti.

"Mudge" olarak bilinen ünlü bir bilgisayar korsanı olan Peiter Zatko, bu büyük güvenlik ihlalinin ardından Twitter'a yeni güvelik başkanı olarak atanmıştı.

İKİ GÜVENLİK EKİBİ LİDERİ DE AYRILIYOR

Twitter, yaptığı açıklamada, güvenlik şefinin artık şirkette olmadığını ve bilgi güvenliği şefinin önümüzdeki haftalarda ayrılacağını söyledi.

Bu değişiklik, Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in geçtiğimiz yıl kasım ayında CEO'luk görevinden istifa etmesinden sonra geldi.

Öte yandan, her iki güvenlik şefinin kendi istekleriyle mi ayrıldığı henüz açıklanmadı.