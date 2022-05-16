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    Yaptırımlar nedeniyle Rus tanklarında ev aletlerindeki çipler kullanılıyor

    Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya, tanklarında ev aletlerindeki çipleri kullanmak zorunda kalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 13:58
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    Yaptırımlar nedeniyle Rus tanklarında ev aletlerindeki çipler kullanılıyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok teknoloji şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.

    Intel, AMD, IBM, TSMC ve GlobalFoundries gibi bilgisayar şirketleri de Rusya'ya çip satışlarını durdurmuştu.

    Çip tedarik ağı sıkıntıya giren Rusya, artık tanklarda ev aletlerindeki çipleri kullanmaya başladı.

    Ukraynalı yetkililer, Rus tanklarında bulaşık makinesi ve buzdolaplarına ait yarı iletken bileşenleri buldu.

    İhracat yüzde 70 düştü

    ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'nin Rusya'ya teknoloji ihracatının, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana neredeyse yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.

    Ayrıca ABD Ticaret departmanı sözcüsü Robyn Patterson, ABD'nin Rusya'ya yaptığı parça sevkiyatlarının geçen yıla kıyasla yüzde 85 düştüğünü açıkladı.

    Yaptırımlar nedeniyle Rus tanklarında ev aletlerindeki çipler kullanılıyor #1

    Neden ev aletlerindeki çipler kullanılıyor

    Bazı durumlarda ev aletlerindeki çipler, ilgili teknolojik ürünün gereksinimlerini karşılayabiliyor. Örneğin Hyundai, çip krizi nedeniyle otomobillerindeki far ve stop lambalarında ev aletlerinde kullanılan çipleri tercih edeceğini bu yılın başlarında açıklamıştı.

    Aynı zamanda, ev aletlerindeki yongalara yönelik talep otomotiv endüstrisi çipleri kadar yüksek değil. Bu nedenle, üretimi sürdürmek için tedarik sorunu yaşanmıyor.


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