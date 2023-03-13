Yasaklanabilir: WhatsApp İngiltere yasalarına uymayı reddetti WhatsApp, İngiltere’de Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uymayı reddetti. Uygulamanın ülkede yasaklanması gündemde.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, İngiltere'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Whatsapp'ın, Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle yakında İngiltere'de yasaklanabileceği belirtildi.

Çevrimiçi Güvenlik Yasası, WhatsApp mesajlarında kullanılan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorluyor.

WhatsApp kabul etmedi

WhatsApp, İngiltere’de Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uymayı ve uçtan uca şifrelemeyi kaldırmayı reddetti.

WhatsApp başkanı Will Cathcart, yasa koyucularla hükümetin internet düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geleceği bir İngiltere ziyareti sırasında, şifrelemesini zayıflatması istendiğinde buna uymayı reddedeceğini, çünkü bunu tüm kullanıcılar için yapması gerektiğini ifade etti.

WhatsApp’ın güvenliğini düşürmeyeceklerini söyleyen Will Cathcart, bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini söyledi.

WhatsApp'ın yasaya uymayacağını açıklamasının ardından, uygulamanın ülkede yasaklanması gündeme geldi.

İngiltere de dahil olmak üzere bazı ülkeler, mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için uçtan uca şifrelemeye karşı çıkıyor.