Yaşam ihtimali olan yeni bir gezegen keşfedildi

Yaşam ihtimali olan yeni bir gezegen keşfedildi

İngiltere'deki bilim insanları, sönmüş bir beyaz cüce yıldızın 'yaşanabilir' bölgesinde yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdu.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından University College London’dan araştırmacılar, sönmek üzere olan bir yıldızın yakınlarında, yaşam ihtimali bulunan bir öte gezegen keşfettiklerini açıkladı.

YAŞAM İÇİN İDEAL BÖLGEDE

Gezegenin, “beyaz cüce” olarak nitelenen yıldızına yaşam için ideal mesafede olduğunun gözlemleyen gök bilimciler, su ve hayatın var olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Söz konusu gezegenin büyüklüğünün Güneş sistemindeki gezegenlere benzediği, Merkür ile Mars arası bir büyüklükte olduğu ve yıldız ile keşfedilen yapı arasındaki mesafenin Merkür ile Güneş arasındakine yakın olduğu tespit edildi.