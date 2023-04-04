Yaşam umudu! Perseverance, Mars'tan yeni örnekler topladı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin Perseverance keşif aracı, Mars’taki Jezero Krateri'nden "Berea" adlı yeni kaya örnekleri topladı.

ensonhaber.com

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

Perseverance keşif aracı, Mars’taki Jezero Krateri'nden "Berea" adlı yeni kaya örnekleri topladı.

Yaşam umudu var

Araştırmacılar, karbonat bakımından zengin örneklerin, kızıl gezegendeki yaşamın varlığına dair önemli ipuçlarına sahip olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, Mars örneklerini Dünya'daki güçlü laboratuvar ekipmanlarıyla inceleyerek eski mikrobik yaşamın izlerini aramak ve Mars'ın yüzeyini ve içini şekillendiren su döngüsünü daha iyi anlamak istiyor.

Araştırmacılar, "Berea" adı verilen bir kayadan alınan son örneğin, eski bir nehir tarafından Jezero Krateri’ne taşınan tortul tabakalarından oluştuğunu söyledi.

Jezero Krateri'nde biyo-imzalar (eski yaşam için kanıt olarak hizmet edebilecek herhangi bir karakteristik, element, molekül, madde veya özellik), Perseverance gezgininin dört bilim hedefinden biri.

Perseverance, Yori Geçidi'nden bir örnek topladıktan sonra 227 metre güneydoğuya, mega bir kum dalgasına doğru gidecek.