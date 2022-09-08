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    Yaşanabilir iki öte gezegen tespit edildi

    Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir gezegen çifti bulduklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 13:16
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    Yaşanabilir iki öte gezegen tespit edildi

    Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

    Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

    NASA'nın öte gezegen bölümü, Dünya'ya benzeyen başka gezegenler için çalışmalarına devam ediyor.

    Yaşanabilir iki gezegen bulundu

    Konu hakkında araştırma yapan Profesör Amary Triaud, uluslararası gök bilimcilerden oluşan bir ekiple birlikte, ılıman iklime sahip iki gezegen tespit ettiklerini açıkladı.

    Dünya'dan yaklaşık 100 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu gezegen çifti, Speculoos-2 adında bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor.

    GEZE

    Araştırmacılar, LP 890-9b adlı öte gezegenin Dünya'dan yaklaşık yüzde 30 daha büyük olduğunu ve her 2,7 günde bir yıldızının etrafında yörüngesini tamamladığını tespit etti..

    LP 890-9c adlı diğer gezegenin ise Dünya'dan yaklaşık yüzde 40 daha büyük olduğu ve yörünge periyodunu yaklaşık 8,5 günde tamamladığı açıklandı.

    Araştırmacılar, iki gezegenin de yaşanabilir olduğunu ve suyun bulunduğunu düşünüyor. Çalışmalarına devam eden bilim insanları, gelecekte James Webb Uzay Teleskobu'ndan yardım alarak gezegenlerin gizemini çözmeye çalışacak.


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