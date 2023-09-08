Yavaş Wi-Fi şikayeti olanlar buraya! İşte hızınızı düşürecek 7 ev eşyası 2,4 ve 5 GHz gibi ortak Wi-Fi frekanslarında iletişim kuran bazı cihazlar var ve bu durum, Wi-Fi bağlantınızı yavaşlatabilir. Yansıtıcı yüzeyler ve katı nesneler de yönlendiricinizden gelen sinyali düşürür. İşte evde hızlı bir internet isteyenlerin kullanmaması gereken bazı ev eşyaları...

Özel Haber

Evde hızlı bir Wi-Fi bağlantısı isteyenlerin, kablosuz ağlarının performansını olumsuz etkileyebilecek veya engelleyebilecek bazı ev eşyalarını kullanmamaları önemlidir.

Bu eşyalar Wi-Fi sinyalinin yayılmasını zorlaştırabilir, bu yüzden evinizde router yerleşimini düşünmek ve bu cihazları mümkünse Wi-Fi routerinizden uzak tutmak gerekebilir.

Wi-Fi yönlendiricilerinin çoğu, sinyallerini 2,4 gigahertz (GHz), 5 GHz ve 6 GHz gibi birkaç standart frekanstan birinde yayınlar.

Bu nedenle, doğal olarak, aynı frekanslarda çalışan diğer elektronik cihazları yakına yerleştirmek bağlantınızı etkileyebilir.

İşte evde hızlı bir internet isteyenlerin kullanmaması gereken 7 ev eşyası:

1. Metaller ve aynalar gibi parlak yüzeyler

Mikrodalgalar ve radyo dalgaları gibi, ışık da elektromanyetik radyasyon spektrumunun bir parçasıdır.

Yani, tıpkı ışığın parlak bir yüzeyden yansıyarak yansımasını size geri düşürdüğü gibi, büyük bir ayna veya parlak metalik parlaklık da kablosuz yönlendirici sinyalini istenmeyen yönlere saptırabilir.

2. Mikrodalga fırınlar

Mikrodalgada patlamış mısı veya başka herhangi bir yemek pişirmek, kablosuz bağlantınızı olumsuz etkiler.

Mikrodalga fırınlarınızdan sızan elektromanyetik radyasyon, birçok standart kablosuz yönlendiricide olduğu gibi etkili bir şekilde 2,4 GHz'de bir radyo sinyali üretebilir; bu nedenle bu tip fırınları kullanırken Wi-Fi bağlantınızda sorunlar yaşayabilirsiniz.

3. Büyük mobilyalar ve diğer katı nesneler

Görkemli bir antika gardırop, büyükbaba saati veya büyük bir akvaryuma benzeyen yoğun bir mermer heykel, yönlendiricinizden gelen sinyali köreltebilir.

Bir 'yerel alan ağı' veya LAN kanalı için ortak Wi-Fi frekanslarının dalga boyları, 2,4 GHz için 4,92 inç, 5 GHz için 2,36 inç ve 6 GHz için 1,97 inçtir.

Bu radyo dalgaları, radyo veya eski TV yayın iletimlerinde kullanılan dalgalardan önemli ölçüde daha kısadır, dolayısıyla katı bir nesneden geçerken bozulma yaşama olasılıkları bir miktar daha yüksektir.

Bu süreç teknik olarak zayıflama olarak bilinir. Özetle: Kablosuz bağlantınızı büyük bir şeyin arkasına saklamayın.

4. Kablosuz ev telefonları

1996 yapımı orijinal korku filmi 'Scream'i (Çığlık) son izlediğinizden bu yana kablosuz bir telefon görmemiş olabilirsiniz, ancak evinizde 90'ların bu antikalarından biri hala bulunuyorsa, bunların da mikrodalga fırın gibi yıkıcı olabileceğini unutmayın, çünkü bu telefonlar indirme hızınızı ciddi şekilde etkileyebilirler.

5. Bluetooth cihazları

Bir kez daha, mikrodalga fırınlarda ve kablosuz telefonlarda olduğu gibi, hoparlörler veya dijital projektörler gibi tüm Bluetooth cihazları, yönlendiriciye çok yakın olmaları durumunda Wi-Fi sinyalini etkileyebilirler.

Sinyal gücündeki değişiklik göz önüne alındığında, hoparlörleriniz için iyi bir noktaya

6. Diğer elektronik aletler

Bebek monitörlerinden floresan ışıklara kadar her şeyin, standart kablosuz GHz aralıklarına yakın frekanslar yayarak internet bağlantısının önüne geçebildiğini kanıtladığı birkaç alışılmadık ve markaya özgü durum vardır.

Gereksiz elektronik cihazları yönlendiricinizin yakınında toplamak veya bunların yakınında deneme yanılma yaklaşımıyla ilerlemek, hızınızı etkileyen cihazları bulmanızı kolaylaştırabilir.

Yukarıdakilerin hiçbiri mümkün değilse, bir elektrik hattı adaptörleri, Wi-Fi genişletici veya internet sinyalini artırabilecek başka bir araç satın almayı düşünebilirsiniz .

Elektrik hattı adaptörleri, geniş bant sinyalini farklı odalara taşımak için evdeki elektrik kablolarını kullanır.

Uzmanlar, bu cihazların bir çift elektrik prizine takılabileceğini ve kablolu bağlantının istenen herhangi bir odaya genişletilebileceğini söylüyor.

7. Akvaryumlar ve diğer sıvı kapları

Yeterince büyükse, bir miktar sıvı radyo dalgası frekanslarını emebilir ve yönlendiriciniz ile dizüstü bilgisayarınız, telefonunuz veya tabletiniz arasındaki tüm bağlantıları yavaşlatabilir.

Bu durum aslında denizaltılar için de geçerli. Denizaltılar, okyanusun derinliklerinde radyo dalgalarına dayanan RADAR yerine, ses dalgalarına dayanan SONAR'ı kullanıyor. Çünkü su, denizaltılardaki radyo dalgalarını kesebiliyor.

Evin veya binanın dışındaki kablosuz sinyaller, su damlacıklarının sinyali kısmen emebilmesi nedeniyle yağmurdan etkilenebilir, bu da daha düşük bir kapsama düzeyine neden olabilir.