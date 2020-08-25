Yayıncılar, Apple'ın App Store'dan aldığı komisyona tepkili

App Store'dan yapılan satın alımlarda şirketin kestiği yüzde 30'luk yüksek paya tepki gösteren yayıncılar, Tim Cook'a bir mektup gönderdi.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, geçtiğimiz günlerde Apple'ın uygulama mağazası App Store'dan kaldırılmıştı. Hiç beklenmedik bir anda yaşanan bu gelişme, Epic Games ile Apple'ı karşı karşıya getirmişti.

Epic Games, yeni güncelleme ile oyuna kendi ödeme sistemini eklemiş ve oyun için satın alımları daha uygun fiyata sunmuştu. Şirket bu sayede Apple'ın kestiği yüzde 30'luk paydan kurtulmak istemişti.

Apple ise bu duruma karşı çıkmış ve Fortnite'ı uygulama mağazasından kaldırmıştı.

APPLE'A TEPKİ BÜYÜYOR

Wall Street Journal, New York Times ve Washington Post gibi popüler yayıncıları temsil eden Digital Content Next, Apple'a tepkisini dile getirdi. Şirket, Apple'ın tüm satın alımlardan kestiği yüzde 30'luk payın haksızlık olduğunu savundu.

APPLE GELİŞTİRİCİLERE FARKLI DAVRANIYOR

2017 yılında Apple ve Amazon, yeni bir anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma kapsamında, Amazon Prime videoları Apple TV'de yayınlanacak ve Apple ürünleri de Amazon'da satışa çıkacaktı.

Anlaşma kapsamında Apple, Prime Video'ya yapılan aboneliklerden yüzde 30 komisyon yerine, yüzde 15 komisyon kesmeye başlayınca tartışmalar daha da alevlendi.

Öyle görünüyor ki geliştiriciler ve Apple arasındaki bu komisyon tartışması, önümüzdeki süreçte daha da büyüyecek.