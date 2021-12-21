Yazılım devi Oracle, 28.3 milyar dolara Cerner'ı satın aldı

Oracle, 28.3 milyar dolar ödeyerek tıbbi kayıt şirketi Cerner'ı satın alma anlaşmasına vardığını resmen duyurdu.

135 bin çalışanı bulunan ABD'li teknoloji şirketi Oracle, geçtiğimiz aylarda şirket merkezini Silikon Vadisi’nden Teksas'a taşıma kararı aldığını duyurmuştu.

Taşınma kararından sonra sektörde büyük oynayan Oracle, dev bir satın alma işlemine imza attı.

28,3 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Kurumsal yazılım üreticisi ve bu alanın en büyük oyuncularından Oracle, elektronik tıbbi kayıt şirketi Cerner’ı 28.3 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla bünyesine katıyor.

Oracle, Cerner'a hisse başına 95 dolar para ödeyecek. ABD'li şirket, bu hamleyle sağlık verilerini kendi bulut sistemine çekecek ve sağlık alanındaki varlığını güçlendirecek.

Merkezi Austin, Teksas'ta bulunan firma, Cerner anlaşmasıyla tarihindeki en büyük satın almaya imza atmış olacak.

