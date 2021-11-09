Yazılım şirketi McAfee, 14 milyar dolara satıldı

ABD'li özel sermaye şirketi Advent International liderliğindeki 6 firmalık bir konsorsiyum, siber güvenlik yazılımı şirketi McAfee'yi 14 milyar dolara satın aldığı açıkladı.

Birçok bilgisayarda kullandığımız McAfee antivirüs programını bilmeyen yoktur. 19 Ağustos 2010'da Intel tarafından 7.68 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.

2014 yılında Intel, güvenlik yazılımı için McAfee marka adını kullanımdan kaldırdığını ve “Intel Security” olarak yeniden markalaştırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz ekim ayında halka açık borsaya geri dönen McAfee, rekor fiyata satıldı.

14 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA

ABD'li özel sermaye şirketi Advent International liderliğindeki 6 firmalık bir konsorsiyum, siber güvenlik yazılımı şirketi McAfee'yi 14 milyar dolara satın aldı.

McAfee, son açıklanan bilgilere göre, 640 bin yeni aboneyle toplam 20 milyonun üzerinde aboneye ulaştı ve yıllık yüzde 24 artışla 491 milyon dolar net gelir bildirdi.

KURUCU JOHN MCAFEE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Antivürüs şirketinin kurucusu John McAfee, ABD'de açılan vergi kaçakçılığı davası nedeniyle geçtiğimiz yıl İspanya'da tutuklanmıştı.

Haziran ayında ise yazılımcı McAfee, İspanya'da tutuklu bulunduğu hücrede ölü bulunmuştu.

VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYORDU

Son yıllarda izini kaybettirmeye çalışan ve ABD'ye iadesi beklenilen 75 yaşındaki John McAfee'nin kripto para, danışmanlık hizmeti, para karşılığı yaptığı konuşmalar ve hayatını anlatan bir belgeselin telif hakları üzerinden elde ettiği milyonlarca dolarlık geliri bildirmediği belirtiliyor.