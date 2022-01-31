Yazın bir gün, kışın iki gün sürdüğü gezegen keşfedildi

Yazın bir gün, kışın iki gün sürdüğü gezegen keşfedildi

Bilim insanları; yaz mevsiminin bir gün, kış mevsiminin ise iki gün sürdüğü yeni bir öte gezegen keşfettiklerini duyurdu.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

Bilim insanları, NASA'nın 2020'de emekliye ayrılan Spitzer Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanarak sıra dışı bir öte gezegen keşfetti.

BİR YIL 3 GÜN SÜRÜYOR

XO-3b adı verilen öte gezegende bir yıl, Dünya zamanıyla sadece üç gün sürüyor. Bu nedenle gezegendeki mevsimler de oldukça hızlı geçiyor.

YAZ 1, KIŞ 2 GÜN SÜRÜYOR

Yapılan incelemelere göre, gezegendeki yaz mevsimi yalnızca bir gün sürerken, kış mevsimi ise iki günde sona eriyor.

Araştırma ekibinden Lisa Dang, "Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin Dünya'dakinden yüzlerce kat daha güçlü olduğunu gördük." dedi.

XO-3b'nın yarıçapı Jüpiter'in 1,2 katı, kütlesi ise Jüpiter'inkinden yaklaşık 12 kat fazla. Öte gezegenin yıldızıyla arasında yaklaşık 6,7 milyon kilometrelik bir mesafe var.