Yeni araştırma: Kuşlar, uzun süreli ayrılıklar nedeniyle boşanabiliyor Bilim insanları, erkek kuşların davranışı ve uzun mesafeli göçlerin boşanmalarda etkili olduğunu buldu.

Kuşlar arasındaki ilişkiye dair bilim dünyasında sıra dışı bir çalışmaya imza atıldı.

Araştırmacılar, tek eşli kuşların, insan ayrılıklarına benzer nedenlerle eş değiştirdiği sonucuna ulaştı.

Kuş türlerinin yüzde 90'ından fazlasının en az bir üreme mevsimi boyunca tek bir eşi olduğu düşünülüyor.

Kuşlar da boşanıyor

Bununla birlikte, bazı tek eşli kuşlar, gerçek eşleri hayatta olmasına rağmen, sonraki üreme mevsimi için farklı eşle bir araya gelebiliyor. Bu da bilim insanları tarafından "boşanma" olarak adlandırılıyor.

Bazı araştırmalar, bu tür ayrılıklarla ilişkili olası faktörleri incelerken, uzmanlar bunların tek tek türlere veya tür gruplarına odaklanma eğiliminde olduğunu söylüyor.

İki temel faktör ortaya çıktı

Kuşların boşanmasına dahil olan iki temel faktör bulundu. Bunlar, erkeklerin rastgele ilişki kurması ve uzun mesafeli göçler şeklinde sıralandı.

The Guardian'ın haberine göre, "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yazan Çin ve Almanya'daki araştırmacılar, 232 kuş türü için ölüm oranları, göç mesafeleri ve boşanma oranlarına ilişkin verileri inceledi.

Sonuçlar, oldukça yüksek boşanma oranlarına sahip türlerin birbirleriyle yakın akraba olma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Kuş türlerini incelediler

Araştırmacılar, "Örneğin, cılıbıt kuşları, kırlangıçlar, sarıasmalar ve karatavuklarda hem yüksek boşanma oranları hem de erkeklerde rasgele ilişki varken; albatroslar, kazlar ve kuğularda boşanma oranları ve erkeklerde rasgele ilişki daha düşüktü." diye yazdı.

Ayrıca ölüm oranlarının ve göç mesafesinin de boşanma üzerinde dolaylı etkileri olabileceğine işaret edildi.