Yeni araştırmaya göre evrendeki her şey buharlaşacak Hollanda'daki Radboud Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan bir araştırmada, evrenin yavaş yavaş buharlaştığı ve sonunda bu yolla yok olacağı tahmin ediliyor.

ensonhaber.com

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in, kara deliklerin zaman içinde buharlaşarak kütle kaybedeceğini, bunun sonucunda da çevreye farklı bir radyasyon yayılacağını öngören kuramı, araştırmacılar tarafından yeniden değerlendirildi.

Astrofizikçiler Michael Wondrak, Walter van Suijlekom ve Heino Falcke tarafından yapılan araştırmada, sürecin sadece kara deliklere özgü olmadığı, uzay-zaman eğrisinde oluşacak bir bükülmenin de bu olayı tetikleyebileceği anlaşıldı.

Evren buharlaşabilir

Araştırmanın Hawking radyasyonunun veya ona çok benzer bir yayılımın kara deliklerle sınırlı olmayabileceğini, bunun her yerde yaşanabileceğini ve evrenin yavaş biçimde buharlaştığını gösterdiği kaydedildi.

Hawking radyasyonu şimdiye kadar gözlemlenemeyen bir olgu ancak teori ve deneyler bunun olabileceğini gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan astrofizikçi Heino Falcke, şu ifadeleri kullandı: