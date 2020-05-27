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    Yeni Captain Tsubasa oyununun çıkış tarihi belli oldu

    Captain Tsubasa: Rise of New Champions oyunu, 28 Ağustos 2020 tarihinde PS4, Nintendo Switch ve Steam için kullanıma sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 11:34
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    Yeni Captain Tsubasa oyununun çıkış tarihi belli oldu

    İlk olarak 1981 yılında Yoichi Takahashi tarafından ortaya çıkarılan Kaptan Tsubasa karakteri, daha sonra çeşitli oyun serilerinde karşımıza çıkmıştı.

    Birçok oyunseverin özellikle atari döneminde vazgeçilmezleri arasına giren Tsubasa, yeni bir oyunla karşımıza çıkacak.

    Tamsoft firması tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanacak Captain Tsubasa: Rise of New Champions isimli yeni oyun, 28 Ağustos 2020 tarihinde PS4, Nintendo Switch ve Steam için kullanıma sunulacak.

    Captain Tsubasa: Rise of New Champions fragmanı - VİDEO

    Instagram: @eshteknoloji

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