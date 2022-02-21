Yeni Chevrolet Bolt, havasız lastik teknolojisini kullanacak

Chevrolet'in yeni nesil Bolt elektrikli aracında, Michelin'in üzerinde çalıştığı havasız lastikler tercih edilecek.

Chevrolet'in yeni nesil Bolt elektrikli aracının, General Motors (GM) ve Michelin'in üzerinde çalıştığı havasız lastiklerle geleceği iddia ediliyor. Yeni nesil elektrikli araç, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde sokaklara çıkmaya hazırlanıyor.

Haber, doğrudan Michelin Kuzey Amerika başkanı Alexis Garcin'in CNN Business'a verdiği bir röportajdan geliyor.

Garcin, "Havasız lastiklere sahip yeni nesil Chevrolet Bolt'u getirmek istiyoruz ve bu, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde gerçekleşecek." dedi.

YENİ TEKNOLOJİ: HAVASIZ LASTİKLER

Michelin, 2005'ten beri mümkün olan en iyi havasız lastiği geliştirmek için çalışıyor ve daha geçen yıl lastik üreticisi, delinmeye karşı dayanıklı lastiklerini ilk kez bir otomobilde sergilemişti.

Havasız lastikler, esnek bir omurga sistemi kullanıyor ve havasız oldukları için kolayca delinemiyorlar.

ABD'de yılda yaklaşık 78 bin kazaya lastik patlamalarının neden olduğu düşünüldüğünde, havasız lastikler gelecekte sürücülere güven verebilir.

HAVASIZ LASTİKLERİN ZORLUKLARI

Her yeni teknoloji gibi, havasız lastiklerle ilgili bazı zorluklar bulunuyor. Şu anda kullanılan lastiklerdeki basınçlı hava, belirli kullanımlar için değiştirilebiliyor.

Örneğin, araziden asfalta geçiş yaparken lastiklerdeki basıncı değiştirebilmek, sürüşü daha yumuşak hale getirmeye yardımcı oluyor. Havasız lastiklerde ise böyle ince ayarlar yapılamıyor.

Bunun da ötesinde, araçlar şu anda hava dolu lastikler düşünülerek üretiliyor. Tüm araçlar havasız lastiklere geçerse, araç mühendisliklerinde farklı yaklaşımlar benimsenebilir.

Tüm bunlarla birlikte, havalı lastiklerden havasız lastiklere geçişin dünya üzerinde çevresel olarak daha iyi bir etkisi olacak.

Kullanılmayan lastikler, tipik olarak her çöplükte veya yol kenarındaki tümseklerde bulunurken, havasız lastikler daha çevre dostu bir şekilde üretiliyor ve bunları üretmek için daha az hammadde kullanılıyor.