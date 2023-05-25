Yeni dalga başladı! Meta, binlerce çalışanı işten çıkarıyor Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta, kısa sürede binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu nedenle birçok dev şirket, işe alımları yavaşlatma politikasını benimsiyor.

Örneğin Apple, olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde bu yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

WhatsApp, Instagram ve Facebook’u çatısı altında bulunduran Meta, bir süredir maliyetleri düşürmek için çalışmalar yapıyor.

Daha fazla kişi kovulacak

Daha önce 15 bine yakın çalışan ile yollarını ayıran şirket, yeni bir işten çıkarma dalgası başlatıyor. Teknoloji devi, şimdi ise 6 bin personelinin daha işine son verecek.

İşten çıkarmalar, şirketin 18 yıllık tarihinde gerçekleşen ilk geniş çaplı personel kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

İşini kaybeden ABD'li personellere 16 haftalık kıdem tazminatı ve ayrıca şirkette çalıştıkları her yıl için ek iki hafta tazminat ödenecek.