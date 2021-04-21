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    Yeni iPad Pro, PS5 ve Xbox oyun kollarını destekleyecek

    Dün akşam saatlerinde düzenlenen Apple etkinliğinde duyurulan iPad Pro, PS5 ve Xbox Series konsollarının kontrolcülerine destek verecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 14:53
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    Yeni iPad Pro, PS5 ve Xbox oyun kollarını destekleyecek

    Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte yeni AirTag, iMac ve iPad Pro modellerini tanıtmıştı.

    Apple'a göre performansta büyük bir sıçrama vadeden yeni iPad Pro, gücünü MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerine de güç veren M1 işlemcisinden alıyor.

    OYUN KOLLARINI DESTEKLİYOR

    Apple etkinliğini ardından iPad Ürün Pazarlama Müdürü Raja Bose, iPad Pro hakkında açıklamalarda bulundu.

    Bose, yeni iPad Pro'nun PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense ile Xbox Series kontrolcüsünü destekleyeceğini açıkladı. Ayrıca, oyun kollarındaki dokunsal geri bildirim özelliği de kullanılabilecek.

    Son olarak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntıya göre, iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte iPhone'lara da PlayStation 5 ve Xbox Series kontrolcü desteği gelecek. iOS 14.5 güncellemesinin de bu ay içerisinde yayınlanması bekleniyor.

    ipad pro

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