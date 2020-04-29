Yeni keşfedilen açık, iPhone'ları savunmasız bırakıyor

iPhone'larda keşfedilen büyük bir güvenlik açığı nedeniyle milyonlarca telefon tehlikeye girdi.

Güvenlik şirketi ZecOps tarafından keşfedilen yeni bir açık, yarım milyardan fazla iPhone modelini bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız hale getiriyor.

Söz konusu açık ise Apple'ın, kendi Mail uygulamasında bulunuyor. Bilgisayar korsanları, kullanıcıya boş bir mail gönderiyor ve bu sayede cihazdaki fotoğraflara, kişilere ve diğer bilgilere erişebiliyor. Üstelik bilgilerinizin ele geçirilmesi için gelen maili açmanız bile gerekmiyor.

ZecOps, Apple'ın söz konusu açığı giderdiğini, ancak henüz bu düzeltmeyi yaygın bir şekilde kullanıcılara sunmadığını söylüyor.

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Apple, söz konusu güvenlik ihlalinin ortaya çıkmasının ardından yeni bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

''Apple güvenlik tehditleriyle ilgili tüm raporları ciddiye alıyor. Bize gelen raporu kapsamlı bir şekilde araştırdık ve verilen bilgilere dayanarak bu sorunların kullanıcılarımız için acil bir risk oluşturmadığı sonucuna vardık. Ayrıca raporda yer alan yöntemler, iPhone ve iPad güvenlik korumalarını atlamak için yetersiz ve bu yöntelerin müşterilere karşı kullanıldıklarına dair hiçbir kanıt bulamadık.

Ancak yine de olası sorunlar çok yakında yazılım güncelleştirmeleriyle giderilecek. Kullanıcılarımızı güvende tutmaya yardımcı olmak için güvenlik araştırmacılarıyla yaptığımız iş birliklerine oldukça önem veriyoruz.''

Apple'ın, iOS 13.4.5 güncellemesi ile kendilerine göre önemsiz olan bu açıkları gidermesi bekleniyor. Ancak güncelleme gelene kadar Apple'ın Mail uygulamasını kullanmamak sizin için daha güvenli olacaktır.