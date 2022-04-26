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    Yeni PlayStation Plus paketinin Türkiye fiyatı belli oldu

    Sony'nin, yine "PlayStation Plus" ismini kullandığı yeni abonelik sisteminin Türkiye fiyatı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:08
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    Yeni PlayStation Plus paketinin Türkiye fiyatı belli oldu

    Son zamanlarda oyuncular, oyunlara tek tek para harcamak yerine PS Plus veya Xbox Game Pass gibi abonelik sistemlerine yöneliyor.

    Sony CEO’su Jim Ryan, PlayStation Plus ve PlayStation Now hizmetlerinin birleştiğini ve artık ‘PlayStation Plus’ isimli tek bir çatıda toplandığını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

    PlayStation Plus, her oyuncunun bütçesine hitap eden üç farklı aylık paketle oyunculara sunuldu.

    PlayStation Plus Türkiye fiyatları

    PlayStation Plus Essential paketi, aylık 40 TL'ye, 3 aylık 100 TL'ye ve 12 aylık 240 TL'ye satışa sunulacak.

    PlayStation Plus Extra paketi ise aylık 60 TL'ye, 3 aylık 165 TL'ye ve 12 aylık 400 TL'ye oyunseverlerle buluşacak.

    En üst seviye olan PlayStation Plus Deluxe isimli paketin fiyatı ise aylık 70 TL, 3 aylık 190 TL ve 12 aylık 460 TL olarak açıklandı.

    ps plus

    Paketlerde neler var

    Essential:

    • Ayda iki bedava oyun
    • Özel indirimler
    • Kayıtlı oyunlar için bulut depolama
    • Çevrimiçi çok oyunculu erişim

    Extra:

    • Essential paketinde sunulan tüm ayrıcalıklar
    • 400'e kadar bedava PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunu

    Deluxe:

    • PlayStation Now'ın olmadığı ülkeler için, PlayStation Premium'un sunduğu avantajlar.

    Yeni PlayStation Plus abonelik paketleri, 22 Haziran'dan itibaren oyunculara sunulacak.


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