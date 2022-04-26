Yeni PlayStation Plus paketinin Türkiye fiyatı belli oldu

Sony'nin, yine "PlayStation Plus" ismini kullandığı yeni abonelik sisteminin Türkiye fiyatı açıklandı.

Son zamanlarda oyuncular, oyunlara tek tek para harcamak yerine PS Plus veya Xbox Game Pass gibi abonelik sistemlerine yöneliyor.

Sony CEO’su Jim Ryan, PlayStation Plus ve PlayStation Now hizmetlerinin birleştiğini ve artık ‘PlayStation Plus’ isimli tek bir çatıda toplandığını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

PlayStation Plus, her oyuncunun bütçesine hitap eden üç farklı aylık paketle oyunculara sunuldu.

PlayStation Plus Türkiye fiyatları

PlayStation Plus Essential paketi, aylık 40 TL'ye, 3 aylık 100 TL'ye ve 12 aylık 240 TL'ye satışa sunulacak.

PlayStation Plus Extra paketi ise aylık 60 TL'ye, 3 aylık 165 TL'ye ve 12 aylık 400 TL'ye oyunseverlerle buluşacak.

En üst seviye olan PlayStation Plus Deluxe isimli paketin fiyatı ise aylık 70 TL, 3 aylık 190 TL ve 12 aylık 460 TL olarak açıklandı.

Paketlerde neler var

Essential:

Ayda iki bedava oyun

Özel indirimler

Kayıtlı oyunlar için bulut depolama

Çevrimiçi çok oyunculu erişim

Extra:

​ Essential paketinde sunulan tüm ayrıcalıklar

Essential paketinde sunulan tüm ayrıcalıklar 400'e kadar bedava PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunu

Deluxe:

​ PlayStation Now'ın olmadığı ülkeler için, PlayStation Premium'un sunduğu avantajlar.

Yeni PlayStation Plus abonelik paketleri, 22 Haziran'dan itibaren oyunculara sunulacak.