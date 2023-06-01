Yeni rekor! Dünya yörüngesindeki insan sayısı 17'ye yükseldi Çin'in Shenzhou 16 uzay aracının başarıyla fırlatılmasıyla birlikte yörüngedeki insan sayısı 17'ye yükseldi.

Son zamanlarda birçok ülke, uzay seferlerine hız vermiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Çin, Shenzhou-16 insanlı uzay aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmıştı.

Ardından ise Suudi Arabistanlı astronotları taşıyan yeni bir araç daha istasyona gönderildi.

Böylelikle Dünya yörüngesindeki insan sayısı 17'ye yükseldi ve yeni bir rekor kırıldı.

Yörüngedeki insan sayısına ilişkin bir önceki rekor 16 Eylül 2021'de 14 kişiyle kırılmıştı.

İstasyonda kimler var

Şu anda yörüngede altı Çin vatandaşı, üç Rus, beş Amerikalı, iki Suudi Arabistan temsilcisi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kişi bulunuyor.