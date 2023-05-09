Yeni rekor! Starlink, dünya çapında 1,5 milyon aboneyi aştı SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'in dünya çapında 1,5 milyon aboneyi aştığını duyurdu.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda yaklaşık 4 bin Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

Starlink 1,5 milyon aboneyi aştı

SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'in dünya çapında 1,5 milyon aboneyi aştığını duyurdu.

Bu duyuru, şirketin ilk 1 milyon müşterisine ulaşmasından yaklaşık beş ay sonra geldi.

SpaceX'in, tüm gezegeni kapsamaya yetecek bir internet hizmeti sunabilmesi için 12 bin uyduyu yörüngeye yerleştirme planları var.

Uydu internet hizmeti, şu anda 100 Mbps'ye varan hızlarda hizmet için aylık 120 dolar ve sinyali yakalamak için gereken donanım için bir kerelik 599 dolar talep ediyor.

Hizmet, şu anda Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Filipinler'de mevcut ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümünü kapsıyor.