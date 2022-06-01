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    Yeni Starlink uydularının özellikleri belli oldu

    Gelecek yıl ülkemizde de hizmet vermeye başlayacak Starlink, uydularını yeniliyor. İşte yeni Starlink uydularının öne çıkan özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:41
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    Yeni Starlink uydularının özellikleri belli oldu

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

    SpaceX, internet erişimi sağlayan Starlink uydularını yeniliyor ve gelecekte artık yeni nesil uydular fırlatılacak.

    SpaceX CEO’su Elon Musk, Starlink uydularının yeni nesil modelinin prototipinin geliştirildiğini açıkladı.

    Daha büyük Starlink uyduları geliyor

    Elon MuskStarlink Gen2 ya da V2.0 olarak adlandırılan yeni nesil uyduların 1,25 ton ağırlığa ve 7 metre uzunluğa sahip olacağını söylüyor. Yeni nesil Starlink uyduları, mevcut Starlink uydularından neredeyse 4-5 kat daha büyük ebatlara sahip olacak.

    Bununla birlikte yeni nesil Starlink uyduları, bir önceki nesil uydulara göre daha gelişmiş özelliklerle gelecek.

    Örneğin yeni uydular, eski uydulara kıyasla 5-10 kat daha yüksek verimle çalışabilecek.

    starlink


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