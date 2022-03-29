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    Yeni tarayıcı Island, kısa sürede 1 milyar dolarlık değere ulaştı

    Island isimli web tarayıcı, yatırımcılardan aldığı 1 milyar doları aşan destekle kısa süre içinde pazarda büyük bir paya ulaşmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 11:25
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    Yeni tarayıcı Island, kısa sürede 1 milyar dolarlık değere ulaştı

    Günümüzde internet kullanıcılarının büyük bir bölümü, Chrome tarayıcısını kullanıyor. Ancak piyasada Chrome'dan farklı birçok tarayıcı bulunuyor.

    Kurumsal odaklı bir web tarayıcısı sunan Island isimli bir girişim, yalnızca birkaç hafta önce ortaya çıkartmış olmasına rağmen, milyar dolarlık büyüme göstermeyi başardı.

    Yaklaşık 2 yıldır geliştirilme aşamasında olan tarayıcı, geçtiğimiz şubat ayında piyasaya sürüldü ve yatırımcılardan 1 milyar doları aşan destek aldı.

    NORMAL TARAYICILARDAN NE FARKI VAR

    Island'ın tarayıcısı ile Google Chrome veya Microsoft Edge gibi diğer tarayıcılar arasındaki temel fark, siber güvenliğe daha fazla odaklanması.

    Island'ın hizmeti, birçok popüler tarayıcıyla aynı Chromium motoru üzerine kurulu olduğundan tanıdık bir ara yüze sahip.

    Island'ın söylediğine göre, tipik tarayıcılar bugün profesyonel alanda her yerde bulunmalarına rağmen, iş bağlamında kullanım için tamamen uygun değiller.

    island


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